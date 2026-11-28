Pharmaaktien kosten mehr als der Gesamtmarkt, und in Washington braut sich neuer Ärger zusammen. Gleichzeitig verändert eine Krebspille einen ganzen Markt. Doch nicht jeder im Gesundheitssektor profitiert. Große Pharmakonzerne werden erstmals seit 2014 und 2015 mit einem Aufschlag zum breiten US-Markt gehandelt. Das schreibt Guy Bettschart, Analyst bei Bellevue Asset Management, nach der Gesundheitskonferenz der Investmentbank Jefferies vom 16. bis 18. November in London. Laut Zacks zahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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