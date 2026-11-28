HANNOVER (dpa-AFX) - Im festgefahrenen Koalitionsstreit um die Rentenreform hat Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (beide SPD) den Rücken gestärkt. "Der Entwurf liegt auf dem Tisch, und das ist gut so. Er bringt Positionen zusammen, die lange weit auseinanderlagen, und ist damit eine tragfähige Grundlage für die weitere Diskussion", sagte Lies der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Zuvor hatte die Union Kritik an Schweitzers Vorstoß geübt.

Angesichts der verhärteten Fronten rief Lies die Beteiligten in Berlin zu Besonnenheit auf. "Gerade, weil es um die Alterssicherung von Millionen Menschen geht, kommt es jetzt darauf an, dass alle Beteiligten in die vereinbarten Abläufe zurückkehren und wir diese Diskussion in einem geordneten Verfahren führen. Das braucht Ruhe", sagte der SPD-Landeschef. Mit Blick auf das Tempo bei den Verhandlungen mahnte er: "Gute Ergebnisse entstehen nicht durch Tempo, sondern durch Verlässlichkeit, und die erwarten die Menschen bei der Rente mehr als alles andere."

Schweitzer hatte seinen Gesetzentwurf trotz fehlender Einigung mit den Unterhändlern der Union vorgestellt. Das Papier sieht unter anderem vor, die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren im Kern zu erhalten, den Kreis der Berechtigten jedoch einzuschränken, indem Phasen mit Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Minijobs nicht mehr angerechnet werden. Zudem sollen die Altersgrenzen bei allen Rentenarten an die steigende Lebenserwartung gekoppelt und ab 2028 eine verpflichtende Kapitalrente sowie eine Rentenversicherungspflicht für Minijobber und neue Selbstständige eingeführt werden./koe/DP/zb