BOCHUM (dpa-AFX) - Der frühere Arbeitsminister Hubertus Heil hat den Jusos versprochen, sich bei einer Wahl zum SPD-Chef voll und ganz um die Partei zu kümmern. "Wir müssen in dieser Phase auch dafür sorgen, dass der Parteivorsitz nicht nur Mittel zu anderen Zwecken ist, sondern auch voll ausgefüllt wird", sagte Heil auf dem Juso-Bundeskongress in Bochum.

Er habe nicht für alles fertige Lösungen, aber klare Überzeugungen. "Und ich weiß auch, dass man die SPD nicht aufteilen kann in eine Partei der Zukunft, die wir noch erarbeiten müssen, während man auf der anderen Seite eine Regierungspartei ist", sagte Heil. In den nächsten zwei Jahren entscheide sich, ob die SPD ein Comeback schaffe oder bei den schlechten Umfragewerten bleibe.

Heil ist der bisher einzige Kandidat für den SPD-Parteivorsitz. Bei den Jusos warb er um Unterstützung auf dem Parteitag Mitte Januar in Bremen. Für seine Rede bekam er vom SPD-Nachwuchs zwar stellenweise Applaus, wurde aber nicht bejubelt oder gefeiert. Viele Jusos würden lieber eine Frau an der Parteispitze sehen./tam/DP/zb