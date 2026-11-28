Weltraumteleskope benötigen verlässliche Vergleichspunkte im All, um schwache Wärmestrahlung aus fernen Regionen richtig zu messen. Doch selbst lange beobachtete Sterne zeigen in Archivdaten mitunter Merkmale, die bisherigen Modellen widersprechen. Ein solcher Referenzstern des James-Webb-Weltraumteleskops besteht, anders als bisher angenommen, aus zwei einander umkreisenden Sternen. Nachgewiesen hat das ein Team um den Astronomen Chenglong Lv vom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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