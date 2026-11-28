© Foto: Romain Costaseca - Hans LucasFast 10.000 vermeintlich verlorene Bitcoin-Wallets sind wieder aktiv. Eine Untersuchung zeigt, dass Milliardenbestände offenbar weiterhin zugänglich sind.Den vollständigen Artikel lesen
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© Foto: Romain Costaseca - Hans LucasFast 10.000 vermeintlich verlorene Bitcoin-Wallets sind wieder aktiv. Eine Untersuchung zeigt, dass Milliardenbestände offenbar weiterhin zugänglich sind.Den vollständigen Artikel lesen
Seit 2018 wurden rund 245.000 Bitcoin aus knapp 10.000 Wallets bewegt, die zuvor als verloren geglaubt galten. Der aktuelle Gegenwert dieser Transaktionen beläuft sich auf etwa 14,7 Milliarden US-Dollar. Bereits 2018 hatte der Entwickler Quickben22 über 92.000 inaktive Adressen identifiziert und vermutet, dass die Besitzer den Zugang verloren hatten; aktuelle Daten zeigen jedoch, dass viele dieser Milliardenbestände weiterhin zugänglich sind.