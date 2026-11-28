Berlin (ots) -Besen und Kehrschaufel - das sind die Arbeitsgeräte, die man in nächster Zeit beim BSW öfter zur Hand nehmen wird. Um die Scherben zusammenzufegen, die es beim Bundesparteitag am Wochenende in Dresden gegeben hat. Denn da ist einiges zu Bruch gegangen. Allein dass während des Parteitages in der Debatte mehrere Delegierte ihren Austritt aus der Partei erklären oder ankündigen, dürfte absoluten Seltenheitswert haben. Inzwischen gibt es die Austrittserklärungen dutzendweise, und zwar von Leuten, die das BSW mit aufgebaut haben.Dass dieser Parteitag in eine offene Konfrontation hineinsteuern würde, war absehbar. Zu groß waren schon seit Langem die Differenzen in der Frage, wie das BSW sich zur AfD verhält. Verschärft noch durch die schwierigen Mehrheitsverhältnisse im Magdeburger Landtag. Zuletzt hatte der Konflikt auch den obersten Führungszirkel des BSW erreicht. Eine ganze Riege von Vizevorsitzenden und Vorstandsmitgliedern wandte sich mit einem Antrag gegen eine zu große Offenheit gegenüber der AfD, wie sie derzeit - von Wagenknecht unterstützt - von der kleinen sachsen-anhaltischen BSW-Fraktion praktiziert wird und auch im Leitantrag zum BSW-Parteitag festgehalten ist. Zu den Kritikern gehört auch jenes Unternehmer-Ehepaar, das dem BSW schon mehr als acht Millionen Euro gespendet hat.Die ersten beiden Parteitage des Anfang 2024 gegründeten BSW waren reine Jubelfeiern, der dritte vor einem Jahr war dann schon von kritischen Debatten geprägt. Betrachtet man diesen Zeitraum, dann kann man eine Rechtsverschiebung in der Parteilinie feststellen, die sich am markantesten im Verhältnis zur AfD zeigt. Teil der harten Auseinandersetzungen rund um diesen vierten Parteitag in Dresden ist auch ein Kampf um die Deutungshoheit über den BSW-Gründungskonsens. Die jetzige offene Praxis gegenüber der AfD und mit ihr gemeinsam wird von Wagenknecht zum Teil des Gründungskonsenses erklärt; andere Mitgründer haben das anders in Erinnerungen. In der Tat wollte das BSW anfänglich eine Alternative zur AfD sein, kein "ehrlicher Partner", wie jetzt in Magdeburg proklamiert. Zur Annäherung an die AfD und ihrer Normalisierung gehört auch, dass Wagenknecht sich einem Medienbericht zufolge nach der Sachsen-Anhalt-Wahl mit AfD-Chef Tino Chrupalla traf, um Gemeinsamkeiten auszuloten. Mit diesem Kurs hat Wagenknecht ihre Partei selbst in die Krise gesteuert.Dagegen artikuliert sich offener Widerspruch. Auch gegen Sahra Wagenknecht selbst, die Frau, die diese Partei gegründet und um ihre Person herum konstruiert hat, die in der Gründungsphase als große Hoffnungsträgerin bejubelt wurde und maßgeblich für die anfängliche Attraktivität der neuen Partei sorgte. Formal steht sie nicht mehr an der Spitze, faktisch aber immer noch - und in den aktuellen Konflikten benutzte sie die von ihr eingesetzte und geleitete Grundwertekommission als Brechstange, indem sie kurz vorm Parteitag ihre Linie von diesem Gremium demonstrativ absegnen ließ. Dabei wäre die Kommission vor allem für ein vollwertiges Parteiprogramm zuständig, das es beim BSW fast drei Jahre nach der Gründung immer noch nicht gibt.Im Streit um die Haltung zur AfD vollzieht sich beim BSW eine Flurbereinigung - per Beschlusslage und in der Mitgliedschaft -, die im Verhältnis zur Rechtsaußen-Partei alle Türen offen lässt. Schon seit längerer Zeit verlassen Leute die Partei, die sich vom Ungefähr der BSW-Grundsätze etwas anderes versprochen hatten. Jetzt, nach Dresden, gehen eher links Gesinnte und Gewerkschafter. Denen es im Gegensatz zur Mehrheit im BSW eben nicht egal ist, mit wem man paktiert. Und manchen graust es - wie ein Delegierter mit Blick auf die AfD formulierte - vor den "schrecklichen Seilschaften", die da noch kommen mögen.Pressekontakt:nd.DerTag / nd.DieWocheRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/6399744