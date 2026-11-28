München (ots) -Duisburg kontert den Essener Erfolg am Nachmittag am späten Samstagabend mit einem 2:1 in Großaspach. Im 100. Pflichtspiel als Zebra-Trainer von Dietmar Hirsch schießt Dominik Kother den MSV Duisburg mit seinem 2. Saisondoppelpack an die Tabellenspitze. Hirsch stellt die Leistung seiner personell gebeutelten Mannschaft in den Fokus: "Ich freue mich mehr über die Punkte als über mein 100. Pflichtspiel. Natürlich bin ich stolz, dass ich so viele Spiele geschafft habe bei einem Team mit so viel Druck auf dem Kessel. Das war charakterlich wieder eine Topleistung. Wir sind eine Fußballfamilie. Dominik Kother hat gerade einen Lauf und hat sich mit den 2 Toren belohnt."Aufsteiger schlägt Absteiger! Mit einer starken Performance holen die Würzburger Kickers ein 3:2 gegen Fortuna Düsseldorf. Trotzdem mosert Coach Michael Schiele: "Wir müssen das Spiel vorher für uns entscheiden. Wir haben in der 2. Halbzeit 6-8 Hochprozentige, als der Torwart 1- bis 2-mal im Eins-gegen-Eins gehalten hat, als wir in Überzahl auf die Kette laufen. Aber das ist egal. Wir haben heute 3 Punkte geholt."Gereizt ist die Stimmung auf der Gegenseite bei Fortuna Düsseldorf. Trainer Jens Langeneke: "Da braucht man gar nicht so viel Fachsimpeln. Wir haben in der 1. Halbzeit schon ein bisschen was vermissen lassen, in Sachen Zweikampfführung, wenn wir überhaupt Zweikämpfe geführt haben." Sportvorstand Samir Arabi platzt schon zur Pause der Kragen: "Wir dürfen nicht immer nur von der Qualität reden. Wir haben ganz, ganz viele Themen in diesem Klub, wenn so ein großer Traditionsverein absteigt. Wir haben extremst viel Unruhe." Arabi will in der Winterpause den Kader aussieben, "nachjustieren": "Vielleicht gibt es für den ein oder anderen Spieler die Möglichkeit, dass er sich verändert. Wir würden den Kader auch gerne kleiner machen, nicht nur, wen wir am Ende dazu holen können."Rot-Weiss Essen stellt als erster Klub aus dem Spitzentrio am 15. Spieltag der 3. Liga seine Topform unter Beweis und feiert den Vereinsrekord. Mit dem 2:0 gegen die TSG Hoffenheim II schafft RWE den 5. Sieg in Serie ohne Gegentor. Das gab es noch nie in der Geschichte von Rot-Weiss! Seit fast 500 Minuten ist Essen nun ohne Gegentor. Keeper Jakob Golz bringt die Erfolgsformel in seinem 150. Drittligaspiel auf den Punkt: "Letzte Saison hatten wir die beste Offensive, aber viel zu viele Gegentore. Nun schießen wir nicht die Liga kaputt. Wir verteidigen aber super."Aachen bleibt weiter oben dran, durch einen 1:0-Sieg in Saarbrücken! Entscheidender Mann einmal mehr: Mika Schroers, mit seinem 7. Saisontor. Vorlagengeber Matti Wagner verrät, dass das sogar ein Stück weit geplant war: "Wir wissen alle, was Mika [Schroers] für eine Qualität hat, in der Liga die Tore zu schießen. Das war schon blind in den Rückraum gespielt. Er hat gesagt: Du hast 5 Vorlagen. Da musst du auch eine auf mich machen. Das war wahrscheinlich Instinkt, dass er da steht." Bitter für Aachen ist die Verletzung von Mehdi Loune. Mersad Selimbegovic weiß noch nichts Genaues: "Es sieht nicht so gut aus. Aber ich kann wirklich gar keine Auskunft geben. Ich hoffe einfach, dass da nichts Schlimmes ist."Gar nicht voran kommt Preußen Münster im Krisenduell mit dem SV Verl, das Team erntet nach dem 0:0 Pfiffen von den Zuschauern. Nach 3 Niederlagen in Serie ist der Heimpunkt gegen den SCV für viele zu wenig. Trainer Thomas Wörle steht im Fokus und Präsident Christian Pander fordert bereits zur Pause: "Wir müssen uns aus dem Schlamassel herauskämpfen. Es ist schade, dass die Situation unsere Entwicklung als Verein überlagert."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom Samstag am 15. Spieltag der 3. Liga mit dem Topspiel 1. FC Saarbrücken - Alemannia Aachen. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's in der 3. Liga bei MagentaSport am Sonntag mit dem einzig echten Stadtderby in den deutschen Profiligen in dieser Saison: Viktoria Köln - Fortuna Köln (ab 13.15 Uhr).3. Liga | 15. Spieltag:SG Sonnenhof Großaspach - MSV Duisburg 1:2 - Dietmar Hirsch siegt in seinem 100. Pflichtspiel mit dem MSV dank Kothers 2. Doppelpack der SaisonDietmar Hirsch, Trainer MSV Duisburg: "Ich freue mich mehr über die Punkte als über mein 100. Pflichtspiel. Natürlich bin ich stolz, dass ich so viele Spiele geschafft habe bei einem Team mit so viel Druck auf dem Kessel. Das war charakterlich wieder eine Topleistung. Wir sind eine Fußballfamilie. Dominik Kother hat gerade einen Lauf und hat sich mit den 2 Toren belohnt. Wir haben alles reingeworfen und Spieler auf Positionen gehabt, die sich noch nicht gespielt haben. Ich nehme Ramien Safi, der auf der rechten Schiene gespielt hat und viel Wirbel nach vorn gemacht hat. Christian Viet will ich hervorheben, der nach langer Verletzung 90 Minuten durchgehalten hat. Wir waren in der 2. Halbzeit zu passiv. Zum Glück fiel der Anschlusstreffer von Großaspach so spät. Wir mussten umstellen und konnten hintenraus nicht so wechseln. Ich bin sehr, sehr froh. Kleiner Wermutstropfen: Das 1:2. Wir hätten gern zu Null gespielt. Das haben wir erst dreimal geschafft." Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=M1N4bThuQWtwWS8wVE95TExzd2dOYlA0cXNnWnhQbmRFdjRuazFyVkF4ND0=Dominik Kother, Doppeltorschütze MSV Duisburg: "Wir haben 35 Punkte nach 15 Spielen - das ist schon sehr gut! Mein 2. Treffer war schöner. Da spielt Martin Ens den Ball super rein. Das hat er mir schon nach meinem 1. Tor gesagt, dass ich in den Raum reinlaufen soll. Das Gegentor nervt uns schon brutal. Das Spiel können wir zu Null spielen. Wir waren zu passiv in der 2. Halbzeit. Wir wollten nicht auf Verwaltungsmodus schalten."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=WjBBdy9RWUsxbVoycmczdGZ1OXVnb0tFWlNoUTNjd1Y1Rm9MSGd5QTR6Yz0=Pascal Reinhardt, Trainer SG Sonnenhof Großaspach: "Bis zum 0:1 gab es keine klare Abschlusssituation für den MSV. Das ist unser 9. abgefälschtes Gegentor in dieser Saison! Es war mehr drin. Ich habe keinen Tabellenführer gegen Tabellenvorletzten gesehen. Wir müssen die Torchancen klarer zu Ende spielen. Die defensive Stabilität ist ein großes Thema. Das 2. Gegentor fällt zu einfach. Nun haben wir 1 Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart II und sind trotzdem zu Hause - mal schauen, wer welche Kabine bekommt."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=WG1wdFBvc0RrazgwUE5XYytkSllqTmJoRFNVeHVIQUtycDJ2aVNTdmpTZz0=Michael Ferber, Sportvorstand SG Sonnenhof Großaspach, über den Wechsel in der sportlichen Leitung: Benedikt Röcker ersetzt Julian Schieber als Sportlicher Leiter: "Benedikt Röcker war sofort klar. Wir kennen uns sehr gut. Er war schon zweimal in Großaspach. Aktuell war er vereinslos nach seinem Ende bei Greuther Fürth. Es sind ein paar Tage her als es bei uns tätig war. Er hat viele Erfahrungen bei Greuther Fürth gesammelt. Pascal Reinhardt sitzt als Trainer fest im Sattel! Es ist alles entspannt. Ich sehe auch keine Krise. Wir haben 2 Punkte Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz. Wir haben eine Durststrecke. Julian Schieber war über viele Positionen über 4 Jahre ein wesentlicher Teil des Vereins. Wir haben uns einvernehmlich getrennt. Es geht um die Perspektive. Sein Vertrag lief bis zum Ende der Saison und wir konnten uns nicht einigen. Somit war es konsequent, dass wir uns zum jetzigen Zeitpunkt bereits trennen. Wir sind als Verein nicht voll professionalisiert. Bei uns ist die große Frage. Spielen wir kommende Saison 3. Liga oder Regionalliga? Wir sind behutsam in unsere Entwicklung. Mit Levin Öztunali ist uns ein echter Transfercoup gelungen. Wir sind sehr stolz darauf." Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=UkVwTDFXY3Bld1BWY2dBTUFCbUFjT3lhQWM2UDkwSVlGM0EweVdFZlkwND0=Würzburger Kickers - Fortuna Düsseldorf 3:2 | Kickers düpieren Fortuna: "Das war über die ganze Strecke viel zu wenig"Michael Schiele, Trainer Würzburg: "Das war spannend. Nach dem 3:2 waren noch 1 bis 2 Minuten zu spielen nach dem 2:3. Das haben wir uns selbst eingeschenkt, mit drei Ecken am Stück. Davor haben wir 10:2-Ecken für uns gehabt. Wir müssen das Spiel vorher für uns entscheiden. Wir haben in der 2. Halbzeit 6 bis 8 Hochprozentige, als der Torwart 1-2 Mal im Eins-gegen-Eins gehalten hat, als wir in Überzahl auf die Kette laufen. Aber das ist egal. Wir haben heute 3 Punkte geholt. Wir haben auch ein sehr gutes Spiel gemacht, mit und gegen den Ball. Wir haben den Gegner vor große Probleme gestellt. Und da müssen wir weitermachen. Das war heute ein wichtiger Sieg." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cEVBUUtlUnJ6RVVIdUlYQk9UbFc5ZVNaZDVGQXVXQ3VJNUR2WTNZK3lUWT0=Jorrit Hendrix, Düsseldorfer Kapitän: "Ich habe es schon in der Halbzeit in der Kabine angesprochen, dass das viel zu wenig war, die ganze Strecke: Zweikämpfe, wie man so ein Spiel angehen will. Die waren viel griffiger, auch schon in der 1. Halbzeit. Dann versucht man, eine schlechte 1. Halbzeit zu reparieren, gut rauszukommen. Wenn man wieder so einfach ein Gegentor bekommt, weißt du, mit 1:3 wird's schwer. Wir haben es trotzdem versucht. Über die ganze Strecke war das viel zu wenig. Man kann gewinnen, man kann verlieren. Aber die Art und Weise, wie wir heute auf dem Platz gespielt haben, war einfach viel zu wenig. Jeder zweite Ball war bei Würzburg. Die Abstände bei uns waren viel zu groß. Das war über die ganze Strecke viel zu wenig." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eXFBVGR3OTNrblE2bGdVSUVweG94eFQ1c3ZWMWJ2eUYxY1ZoUk9IR0xpWT0=Jens Langeneke, Trainer Düsseldorf: "Da braucht man gar nicht so viel Fachsimpeln. Wir haben in der 1. Halbzeit schon ein bisschen was vermissen lassen, in Sachen Zweikampfführung, wenn wir überhaupt Zweikämpfe geführt haben. Die Wachsamkeit bei zweiten Bällen. Da waren die Würzburger in der 1. Halbzeit klar vorne. In der 2. Halbzeit ziehen wir uns selbst den Stecker durch den Ballverlust und dem anschließenden 1:3." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bC80bkhEMXpMRFh1NGZHL21KVWNNdVUxVklmbTRzRTkySU51UXJsTGpjST0=Samir Arabi, Sportvorstand Düsseldorf, in der Halbzeitpause über die aktuelle Situation: "Wir dürfen nicht immer nur von der Qualität reden. Wir haben ganz, ganz viele Themen in diesem Klub, wenn so ein großer Traditionsverein absteigt. Wir haben extremst viel Unruhe. Das ist keine Plattitüde. Das geht auf Strecke nur gemeinsam. Diese 3. Liga ist eine lange Liga. Da gibt's immer Ups und Downs. Nur, weil wir zwei Spiele gewinnen, ist nicht alles gut und wenn wir ein Spiel verlieren, ist alles schlecht. Es geht darum, wie wir untereinander arbeiten, wie wir uns entwickeln wollen, wie wir miteinander umgehen, wer welches Rollenverständnis in diesem Klub hat. Wenn wir das haben, was in so einem großen Verein schwierig ist, können wir uns damit beschäftigen. Nicht, was in der Rückrunde ist. Wir haben noch 45 Minuten Zeit, das besser zu machen. Dann machen wir einen Haken dahinter und es geht nächste Woche weiter, ohne zu weit in die Ferne zu schauen. Das haben zu Saisonbeginn sehr, sehr viele gemacht, auch als sie unseren Kader gesehen haben. Fakt ist, dass von den letzten 26 Zweitligaabsteigern nur 5 die direkte Rückkehr geschafft haben. Trotzdem sind wir maximal ambitioniert und ehrgeizig. Aber es geht nur gemeinsam und Schritt für Schritt."...über Wintertransfers: "Es geht um Justierung. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben Anfang Juni angefangen und haben einen totalen Neuanfang gemacht. Wir haben ganz viele Spieler in einer kurzen Zeit verpflichtet. Jetzt haben wir einen anderen Trainer. Wir werden eine Bestandsaufnahme machen und uns dann in Ruge überlegen, was noch Sinn macht. Vielleicht gibt es für den ein oder anderen Spieler die Möglichkeit, dass er sich verändert. Wir würden den Kader auch gerne kleiner machen, nicht nur, wen wir am Ende dazu holen können." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SzUxNm9nYjJWWnVEamdaRXl5ZTk4U2oxMU55cVVtQ01HSWRybGYvQndUdz0=Rot-Weiss Essen - TSG Hoffenheim II 2:0 - Koschinat feiert "tolle Geschichte" und steht mit Kumpel Joe Enochs auf Rang 2 der ewigen Trainerrangliste der 3. LigaUwe Koschinat, Trainer Rot-Weiss Essen, zieht nach dem 292. Spiel in der 3. Liga als Trainer mit Joe Enochs in der ewigen Rangliste gleich. Nur noch Pavel Dotchev liegt vor ihm - allerdings mit 390 Spielen mit großem Abstand: "Das ist eine tolle Geschichte. Mit Joe Enochs bin ich viele Phasen der Karriere parallel gegangen. Jeder Spieler in Essen hat verstanden: Diese Hafenstraße kannst du einnehmen durch ein paar Grundtugenden, die in Essen wichtig sind. Ein paar Dinge sind dann auch gegen die Trainermeinung. Aber die Mannschaft tut aktuell das Richtige, um im Spiel zu bleiben. Nach der 1. Halbzeit konnten wir uns bedanken für die Fahrlässigkeit der Hoffenheimer im Abschluss. Das war nicht, wie wir uns das vorstellen. Unsere Reaktion nach der Pause ist aber unfassbar. Wir hätten das Spiel viel früher vorentscheiden können." Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=bG8xNmpWSUZwTENkaHVwSDdrUVBJVXdwNnVsRFJWeFRqcUt0TWRCemxrWT0=Uwe Koschinat über das Kölner Derby in der 3. Liga: Koschinats Ex-Klub Fortuna Köln trifft am Sonntag auf Viktoria Köln (live bei MagentaSport ab 13.15 Uhr). Koschinat war bei Fortuna Köln 7 Jahre tätig: "Ich schau's live bei MagentaSport. Ich mache kein Geheimnis, wem ich die Daumen drücke: Alles was Fortuna Köln am Sonntag gegen die Viktoria holt, ist für uns als RWE natürlich fantastisch."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=Q0w3aDNFai9OQW4yZjB0UlZwNHVPRWpicG0rOVpTQk9nbG15eERRY3NNQT0=Jakob Golz, Torhüter Rot-Weiss Essen, feiert sein 150. Drittligaspiel und ist 493 Minuten ohne Gegentor.: "Die Zu-Null-Spiele kommen nicht von ungefähr. Die Mannschaft hat eine unfassbare Mentalität. Charaktere wie Ben Hüning und Janne Sietan verkörpern dies! Letzte Saison hatten wir die beste Offensive, aber viel zu viele Gegentor. Nun schießen wir nicht die Liga kaputt. Wir verteidigen aber super. Dann reicht am Ende eben ein 1:0 oder 2:0."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=NnllSi9hM2QwcDdTRCtsa1c1Z1VlQjdYTEdCb1NLZ2hNalpQR1duYWt4OD0=Marek Janssen, gesperrter Stürmer bei Rot-Weiss Essen, freut sich auf die kommende Partie beim SV Meppen (Samstag, 5.12., live bei MagentaSport ab 13.30 Uhr). Janssen spielte vor seinem Wechsel zu RWE von 2023 bis 2025 in Meppen. Nun kehrt er erstmals zurück: "Ich freue mich unfassbar auf das Spiel. Ich habe dem SV Meppen viel zu verdanken und durfte dort mein 1. Drittligaspiel bestreiten. Meine Freundin konnte einige Karten regeln. Von mir sind 25 Leute vor Ort. Ich kehre mit unglaublichem stolz dorthin zurück."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=ZnFaR09Hck5PeVVSSXlTUlU3anF4ZFFJVUhVY3NxWjZsMFhlQjM1Q1NuYz0=Stefan Kleineheismann, Trainer TSG Hoffenheim II: "Wir sind immer gut, wenn wir mutig sind. Wir kamen richtig stark rein. Aus den Möglichkeiten müssen wir Ertrag schlagen. Dann macht Essen aus dem Nichts das 0:1. Essen war nach der Pause sehr wuchtig. Wir müssen dann unser Glück nach vorn suchen."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=ckwzYVV0SlVYWVFtdUwzMTdRWC9YYkZFZU1CR3pUdnpCSU1DbGpXbVB2cz0=1. FC Saarbrücken - Alemannia Aachen 0:1 - Aachen feiert Schroers und bangt um den verletzten Loune.Patrick Sontheimer, 1. FC Saarbrücken: "Wir waren einfach zu unpräzise im letzten Ball. Wir haben die Möglichkeiten gehabt. Aber haben sie dann auch nicht genutzt. Wir hätten nochmal 90 Minuten spielen können, da wäre auch keiner reingegangen. Jetzt heißt es: Mund abwischen, die Sachen analysieren und besser machen."...über die Verfolgerrolle mit 10 Punkten Rückstand auf Essen: "Intern haben wir darüber nie gesprochen. Wir müssen uns einfach darauf konzentrieren, unsere Art und Weise ein Stück weit verbessern. Das sah phasenweise gut aus, bringt aber nichts, wenn es im letzten Drittel nicht gut aussieht. Dann kannst du kein Spiel gewinnen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QS9JTUMwVWh1M2VyejZMY3kyL3Vhc0JRYlZhN3VFYll5RG9TNHZLZGhsMD0=Argirios Giannikis, Trainer 1. FC Saarbrücken: "Wir haben inhaltlich ein gutes Spiel gemacht, auch in der 1. Halbzeit aus dem Pressing vom Gegner sehr viele Boxeintritte gehabt. Wir haben gleich in den ersten Minuten eine Kopfballchance von Kühlwetter, als wir in Führung gehen können. Wir haben bis zum 0:1 nicht die maximal große Chance gehabt. Wir haben sehr, sehr viele Boxeintritte gehabt, sehr, sehr viele Voraussetzungen, um ein Tor zu erzielen. Es waren viele gute Sachen dabei. Wir haben gegen eine Topmannschaft recht wenig zugelassen. Aber dann müssen wir uns die Niederlage selbst zuschreiben, weil wir einfach kein Tor gemacht haben."...was die Niederlage für den Saarbrücker Weg bedeutet: "Das sind kleine Schritte. Wir haben davor zwei Heimsiege am Stück gehabt. Jetzt haben wir das nicht hinbekommen. Wir haben eine junge Mannschaft, die dazulernen muss. Aber wir haben gerade auch personell nicht die Top-Möglichkeiten, um maximal agieren zu können. Das ist nun mal so. Aber dennoch ist das eine Leistung, die nach dem Sieg richtig gut war. Das muss man zugutehalten. Dementsprechend war die Leistung in die richtige Richtung im Vergleich zu anderen Spielen, als wir den zweiten Sieg nicht eingefahren haben. Heute war die Leistung da, aber die finale Aktion nicht."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Mm0wcVNwQTBoWE9QOTdhbDU4ZEN6RmNKK1dURTdoOTd3UkUydC9GNUpHcz0=Matti Wagner, Aachener Vorlagengeber zum Siegtreffer: "Das ist auf jeden Fall ein megageiles Gefühl. Sehr erleichternd, dass wir am Ende den Sieg mitnehmen können. Die Freude ist gerade riesengroß. Wenn so viele Fans mitkommen, so ein geiles Spiel. Die Stimmung war super. Man kann echt happy sein."...zum Siegtreffer: "Wir hatten schon den Plan, dass ich etwas höher stehe, damit ich in solche Situationen kommen kann. Ich weiß, mein Tempo. Gut gemacht von mir. In der 1. Halbzeit bin ich kaum durchgekommen. Da haben sie uns wirklich gut wegverteidigt. Ich bin froh, dass der eine geklappt hat. Wir wissen alle, was Mika [Schroers] für eine Qualität hat, in der Liga die Tore zu schießen. Das war schon blind in den Rückraum gespielt. Er hat gesagt: Du hast 5 Vorlagen. Da musst du auch eine auf mich machen. Das war wahrscheinlich Instinkt, dass er da steht." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NUJVdXpDMzZYczFMRmVwcmFlSDJkbjhHSXYyVUpLMzhvQmZiRWtmV2N0Zz0=Mersad Selimbegovic, Trainer Aachen: "Effizienz hin oder her. Wir haben in der 1. Halbzeit ein Eins-gegen-Eins mit dem Torwart. Wir haben das leere Tor nicht getroffen. Effizienter können wir schon sein. Aber wir waren effizienter als der Gegner, weil sie auch 1-2 gute Chancen gehabt haben. Sie haben uns in der 1. Halbzeit mit ein paar Sachen beschäftigt, als wir umstellen müssen. Nach der Umstellung haben wir es in den Griff bekommen. Aber ich glaube schon, dass man gesehen hat, dass unsere ganz junge Truppe, mit richtig erwachsenen Männern, ein bisschen Zeit gebraucht hat. Aber ich muss auch sagen, dass wir diese Woche nicht trainieren konnten. Wir haben so viele einfache Ballverluste gehabt wie schon lange nicht mehr. Deswegen war es ein kompliziertes Spiel, gegen einen sehr guten Gegner. Und am Ende haben wir das gezogen."...über die Tabellensituation: "Wir müssen punkten. Das ist aus meiner Sicht noch viel zu früh, um über oben oder unten zu reden. Da ist noch so viel zu spielen. Es werden so viele komplizierte Spiele auf uns zukommen. Auch manchmal, dass du gut spielst und nicht punkten kannst. Deswegen freue ich mich über jeden Punkt. Ich freue mich für die Jungs, dass wir diese ganz, ganz schwierige Woche für uns gezogen haben."...zur Verletzung von Mehdi Loune: "Über Mehdi kann ich wirklich gar nichts sagen. Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Es sieht nicht so gut aus. Aber ich kann wirklich gar keine Auskunft geben. Ich hoffe einfach, dass da nichts Schlimmes ist. Das ist brutal. Das sah nicht so schlimm aus. Anscheinend wurde er irgendwo getroffen, wo es richtig wehtut. Ein Nerv oder irgendwas. Das ist im Bereich des Steißbeins. Das muss man untersuchen. Dann muss man es nehmen, wie es kommt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MG1rckpnTnVkbGtFOFZmb3A4dVlvVEE3a1hYWGNuV2V4aWFLVW1JeWdoZz0=Sérgio Pinto, Kaderplaner Aachen, vor dem Spiel, darüber, was wichtig ist, um in Aachen zu bestehen: "Die Atmosphäre ist nicht besser wie auf dem Tivoli. Der Druck, den wir uns selbst auferlegen ist immer da. Nicht, weil die Tabelle irgendwas sagt. Nicht, weil der Gegner super Fans hat. Wir wollen jedes Spiel erfolgreich gestalten. Das ist egal, wo, ob wir zuhause oder auswärts spielen. Das ist eine junge Mannschaft, die den Weg gehen und sich entwickeln muss. In den letzten Wochen haben wir gezeigt, wozu wir imstande sind. Und das wollen wir fortführen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SVVhck5FYkpjQTR0Z1IwTGpkMTJ1T094ZE5GN2dtZTI5MUoxcnBIMTEvMD0=Preußen Münster - SC Verl 0:0 - Torlos im Krisenduell: Münster stabilisiert die Defensive und erntet Pfiffe. Präsident Pander: "Müssen uns aus dem Schlamassel befreien."Pfeifkonzert in Münster: nach dem 0:0 gegen den SC Verl schicken die Preußen-Fans ihre Mannschaft aus der Kurve.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=OVJRVDkrTWdLKzFjSHBwZyt1SnVpNUpXUlc0d1hObnJOZjl0TUtnQ1N4QT0=Thomas Wörle, Trainer Preußen Münster: "Wir wollten stabil verteidigen. Das ist uns zuletzt nicht gelungen. Das haben wir gut gemacht. Allerdings haben wir zu wenig Power nach vorn entwickelt. Wir haben nicht die Leichtigkeit im Kombinationsfußball. Es war sehr umkämpft. Beide Teams wollten viel tun, um stabil zu stehen. Das ist aus unserer Sicht gelungen. Mit ein paar Nadelstichen waren wir gefährlich. In der 2. Halbzeit waren wir verkrampft und nicht mutig im Ballbesitz. Gegen Ende müssen wir einen klaren Handelfmeter bekommen. Für solch einen Situation gab es bereits viele Elfmeter." Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=eXpadXhHSitoRzZaQjNqazZKeFJkS1B5L1hzdHNHdytqUlVXSk1HT0s1ND0=Marvin Schulz I, Preußen Münster, über die Pfiffe der Fans nach dem 0:0: "Ich kann die Fans verstehen. Das ist sehr bitter. Wir halten zwar die Null. Aber wir wollten nach vorn spielen. Ich weiß am Ende nicht, ob wir überhaupt aufs Tor geschossen haben. Das Verhältnis zum Trainer ist ganz gut. Er gibt uns viel Input und wir hatten diese Woche eine Aussprache. Zwischen uns passt kein Blatt." Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=UGpvL1FRQ0FScllkNC9FcTlCQXowU1A4WDd0RnJGYmNDUktXQmVabzdZOD0=Christian Pander, Präsident Preußen Münster: "Thomas Wörle steht für eine defensive Stabilität. Das haben wir hier in Münster noch nicht hinbekommen. Das wurmt uns alle. Wir sind überzeugt, dass er zur Mannschaft passt. Wir müssen uns aus dem Schlamassel herauskämpfen. Ich will nicht mehr dahin kommen, dass ich zur Mannschaft spreche. Es ist schade, dass der sportliche Misserfolg unsere Entwicklung als Verein überlagert. Wenn wir nicht den Mut verlieren, kommen bestimmt auch wieder bessere Zeiten." Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=MXZZSUhmZXJQK21PckdxWEhtWThBYTF3d2FRYUE0R2FFOW54Tnh1OEc0MD0=Orest Shala, Trainer SC Verl, holt den 1. Punkt nach 5 Niederlagen in Serie: "Es ist nicht selbstverständlich, wie wir in dieser Phase nach Münster fahren und mit dieser Überzeugung unseren Fußball spielen. Wir haben unter Gegnerdruck hinten heraus gespielt. Wir sind super froh unsere Negativserie durchbrochen zu haben. In der 2. Halbzeit waren wir torgefährlicher. Ich bin froh über die Reaktion der Mannschaft. Innerhalb des Teams funktioniert alles. Sie kämpfen und laufen füreinander."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=S0RRVjhGcENtY0xpdVNObFgycmoyQmEzRnVHbjgrUlplVkFBM3lRMFJnMD0=SV Waldhof Mannheim - VfB Stuttgart II 1:1 | Boyd-Treffer folgt Gelbsperre für Waldhofs TopstürmerTerrence Boyd, Mannheimer Torschütze zum 1:0: "Wir waren ein Mann weniger. Was auch fragwürdig war: Wenn man weiß, man hat schon Gelb, ob man ihn da runterschicken muss. Ich habe es schon eingangs gesagt, sie hat sehr gut gepfiffen. Weiß ich nicht. Da gibt's Schlimmeres. Das ist so, das kannst du nicht ändern. Sie fand ich super. Nur die Aktion, da gehe ich jetzt nicht mit. Aber das ist auch alles ein bisschen subjektiv. Mit Unterzahl, dass du am Ende sauer bist, dass du nicht als Sieger vom Platz gehst, sagt einiges aus. Wir haben echt viele Chancen gehabt. Bei mir geht er rein, wo ich das Glück habe, ihn zu tunneln. Ulbe [Julian Ulbricht] und Masca, einer geht gegen den Pfosten, der andere in der 90. Minute. Schade. Schade. Wir haben alles auf dem Platz gelassen. Und das ist schade, dass das nicht mit dem Sieg belohnt wurde. Trotz alledem: Weitermachen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cDduUHNEejhNVW1BSzhqMkMwZmI4SDdRUTM2eGhTSlkxZzVoL3IxQSt5WT0=Terrence Boyd, Mannheimer Torschütze zum 1:0, im Halbzeit-Interview über die Diskussion mit Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer: "Ich bin jetzt gelbgesperrt. Da bin ich selber schuld, weil ich in den Partien vorher geisteskranke Fouls gemacht habe." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=czhoWENJTHBhdmZhR2xmSnRjME9wUmFrYm00RnpoTzV3SVpsamVmSlQ0cz0=Rui Mota, Trainer Mannheim: "Wir waren zu elft das bessere Team. Wir waren auch zu zehnt das bessere Team. Wir arbeiten sehr viel. Sie machen aus ihrer einzigen Chance ein Tor. Wir haben die Chance, das Spiel mit dem 2:0 klarzumachen. Wenn du das 2:0 machst, so wie wir gespielt haben, so wie wir verteidigt haben, wäre es sehr schwer gewesen, gegen uns zu treffen. Auch nach dem Platzverweis arbeitet die Mannschaft weiter zusammen. Wir haben sogar drei Chancen, einen Pfostenschuss. Das ist Fußball. Das ist wirklich schwer, wegzustecken, weil das Team auf einem guten Level ist. Manchmal haben wir das Gefühl, dass das Glück nicht auf unserer Seite ist. Wir arbeiten und wir müssen weiterarbeiten, um das Glück zu finden. Aber heute haben wir viel mehr verdient."...zur Gelbroten Karte für Vincent Thill: "Das ist zu einfach: Vinny hat sich zwei Gelbe Karten eingeholt. Das ist nichts. Das ist ein normales Foul. Wenn jeder solcher Kontakte Gelb ist... Ich hatte den Eindruck vorher auch schon und auch jetzt, als ich es nochmal gesehen habe. Andersrum wäre das nicht passiert." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VG1pYkhBcTJlT2lwelIwSzVVYzVRRVcyaXVyN0NVREZkeXdlQ3FrYXZuYz0=Nico Willig, Trainer Stuttgart II, darüber, dass er einen Kampf vor dem Spiel vorhergesagt hat: "Ich habe in die Glaskugel geschaut und genau das kam auch dabei raus. Mit der Atmosphäre, mit dem Boden, aber auch mit dem Gegner. Mannheim verteidigt als Mannschaft einfach richtig, richtig gut und macht dir das Leben sehr, sehr schwer. Und dann ist es sehr schwer, hier mal kurz Tiki-Taka-Fußball zu spielen. Deswegen geht es so nicht. Ich bin zufrieden mit dem Punkt, weil aus meiner Sicht kein Sieg drin war. Mannheim hat sich diesen Punkt mehr als redlich verdient, hatte mehr Chancen zum Siegtreffer. Deswegen ist es für uns ein gewonnener Punkt."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=d2hUak93cGxmdzdxNGUvTUhsb21WdThpQjFlbGtqeDVsRldIM0F0cUJ1WT0=Pascal Pellowski, Co-Trainer von Hanno Balitsch bei der U19-Nationalmannschaft, in der Halbzeitpause, über sein Spielerscouting: "Wenn wir im Stadion sind, schauen wir nicht nur auf unseren Jahrgang. Das ist aktuell der '08er-Jahrgang. Wir schauen auch darüber hinaus, '07, '06. [Jarzinho] Malanga ist ein '06er. Der Spieler, der bei uns gewesen wäre, Collin Schramm, der ist kurzfristig mit Problemen am Innenband, im Knie ausgefallen. Der hat noch unter der Woche Youth League gegen Inter Mailand gespielt. Malanga ist auf dem Platz. [Lauri] Penna war noch vor 2 Jahren in der U19 dabei gewesen. Auf der Bank sitzt Max Herwerth. VfB Stuttgart steht für gute Jugendarbeit. Und da hast du gute Spieler mit dabei."...über Mannheim, die vom DFB ab Januar den Status als Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) bekommen haben: "Mannheim ist erstmal ein Traditionsverein, ein Verein, der tendenziell immer eine gute Jugendmannschaft hat. Jetzt haben sie es nach sehr langer Zeit geschafft, das NLZ zu bekommen. Da sind sie sehr lange hinterher. Das ist ein ganz tolles Zeichen vom Verein, für die ganze Region, für die ganze Jugend, dass sie sich für die Jugend einsetzen. Das haben sie mit dem NLZ geschafft. Da haben sie vom DFB sowas wie ein Gütesiegel bekommen. Das heißt für die U19, U17, dass sie in den höchsten Klassen spielen können. Und das finde ich einfach überragend, wenn Vereine in der 3. Liga, die kein NLZ machen müssten, es trotzdem freiwillig machen. Sie investieren richtig viel Geld in die Jugend. Und das finde ich echt bemerkenswert."...wie wichtig die 3. Liga als Ausbildungsliga für kommende U-Nationalspieler ist: "Sehr wichtig. Wir sehen die ganzen Toptalente in der 1. und 2. Liga. Wir sehen Lennart Karl, wir sehen Wael Mohya in Gladbach, die den Sprung von der Jugend in die Bundesliga schaffen. Das schaffen die Allerwenigsten. Aber man sieht es häufig nicht. Die Jungs brauchen meistens noch 1-2 Jahre, in der 3. Liga oder in der Regionalliga und erst im dritten und vierten Seniorenjahr Bundesliga spielen können. Von daher ist das hier eine Top-Plattform, mit vielen Zuschauern, viele Traditionsvereine. Das ist genau das, was junge Fußballer wollen und brauchen. Von daher finde ich das hier wirklich überragend."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bWpNQ3ZDMXhiR2dnQ05PQUlLTFZnZzFvYmtoT1VjZFd4cUdTTWViYXA2OD0=Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+.3. Liga | 15. SpieltagSonntag, 29.11.2026ab 13.15 Uhr: Viktoria Köln - Fortuna Kölnab 16.15 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - SV Meppenab 19.15 Uhr: FC Ingolstadt - Jahn RegensburgPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6399746