Für den Weg in eine Jupiter-Umlaufbahn benötigt eine große Raumsonde mehr Tempo, als eine Trägerrakete beim Start mitgibt. Über zwei Jahre nach dem Abheben zieht ein sechs Tonnen schweres Raumfahrzeug deshalb noch eine Schleife im inneren Sonnensystem. Gemeint ist die Raumsonde Europa Clipper der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Sie passiert die Erde am 3. Dezember 2026 um 21:14 Uhr mitteleuropäischer Zeit, meldet das Jet Propulsion Laboratory. Das Manöver ...

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