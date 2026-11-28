Der November war bislang kein guter Monat für die Palantir-Aktie. Der Kurs des Datenanalysekonzerns sackte von über 180 US$ auf rund 140 US$ ab. Doch in der letzten Handelswoche zeigte sich Palantir wieder von seiner starken Seite und legte um +20% zu. Was steckt hinter der guten Performance und können Anleger jetzt damit rechnen, dass die Aktie jetzt wieder Kurs auf 200 US$ nimmt? Ein Großauftrag aus Europa Es gab letzte Woche gleich mehrere Neuigkeiten, ...

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