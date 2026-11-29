Osnabrück (ots) -Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) wünscht sich für die Neuwahl der SPD-Spitze ein gemeinsam antretendes Team. "Ich kann mir schwer vorstellen, zwei Vorsitzende unabhängig voneinander zu wählen, die sich vorher nicht darüber verständigt haben", sagte Lies im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). "Dass sie sich als Team verstehen, wäre ein guter Maßstab für die Partei und für mich schon entscheidend."Lies setzt darauf, dass der Parteivorstand ein solches Team vorschlägt. "Zwei Personen an der Spitze sind angesichts der Fülle der Themen und für die Sichtbarkeit in der Partei eine gute Lösung. Davon gehe ich im Moment aus", sagte er zu noz. "Ich bin aber für jedes Gespräch offen, wenn wir uns an der Spitze auf einen Weg verständigen und die Partei davon überzeugen können."Nach dem Rücktritt von Bärbel Bas führt Lars Klingbeil die SPD alleine. Er hat bislang offen gelassen, ob er beim Parteitag im Januar wieder kandidiert. Dass Hubertus Heil seine Kandidatur schon erklärt hat, nannte Lies "legitim".Einen Vorschlag der Parteispitze kündigte Niedersachsens Regierungschef für die kommenden Wochen an. "Bis zum 16. Dezember werden wir einen Vorschlag haben", sagte er. Die Personaldebatte kritisierte er: "Mir wird es langsam zu viel mit der Selbstbeschäftigung." Die Menschen machten sich Sorgen, ob sie ihren Alltag noch bezahlen könnten.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6399771