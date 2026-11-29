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Emyria Limited baut sein Kliniknetzwerk in Australien aus und gewinnt Compass Pathways als Partner. Alle Fakten zu Umsatzsprung, TGA-Regeln und Pharma-Deals.

Emyria Limited baut sein Kliniknetzwerk in Australien aus und gewinnt mit Compass Pathways einen strategischen Partner. Die Kombination aus klinischer Infrastruktur, Patientenzugang und Partnerschaften könnte neue Perspektiven für die Behandlung psychischer Erkrankungen eröffnen.

In Kingswood, einem Vorort im Westen Sydneys, hat Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) am 29. September 2026 den vierten australischen Bundesstaat erschlossen. Die Klinik im Matilda Nepean Private Hospital verfügt über vier Betten. Die ersten Patienten werden nach Unternehmensangaben bereits behandelt. Landesweit wächst die Kapazität damit von 14 auf 18 Betten. Das reicht nach Darstellung von Emyria für bis zu 90 Dosierungssitzungen pro Woche.

Mit der Partnerschaft zu Compass Pathways gewinnt die Entwicklung eine zusätzliche strategische Dimension. Emyria baut nicht nur eigene Behandlungskapazitäten auf, sondern positioniert sich zugleich in einem Markt, in dem Pharmaunternehmen, Entwickler psychedelischer Wirkstoffe und klinische Anbieter zunehmend aufeinander angewiesen sein könnten. Die Verbindung aus Wirkstoffentwicklung und klinischer Infrastruktur rückt damit stärker in den Mittelpunkt.



Klinikgebundene Psychedelika-Therapie: Ein Modell mit Vorbild

Eine psychoaktive Substanz nicht zum Mitnehmen, sondern unter ärztlicher Aufsicht in der Klinik: Dieses Prinzip kennt die Psychiatrie vom Nasenspray Spravato. Johnson & Johnson (WKN: 853260 | ISIN: US4781601046) hat damit ein Behandlungsmodell geprägt, bei dem Patienten rund zwei Stunden vor Ort bleiben. Bei Psychedelika wie Psilocybin oder MDMA dauert die Erfahrung deutlich länger. Das bindet Betten, Therapeuten und Aufsicht über viele Stunden. Genau diese Infrastruktur baut Emyria unter dem Markennamen "Empax" auf.

Das klinikgebundene Modell ist damit ein wichtiger Baustein für die mögliche Ausweitung psychedelischer Therapien. Die Behandlung erfordert geschultes Personal, geeignete Räumlichkeiten und eine engmaschige Betreuung. Emyria schafft die Voraussetzungen, um solche Therapien in einem strukturierten klinischen Umfeld anzubieten.



Australiens Sonderweg bei MDMA und Psilocybin

Australien geht bei Psychedelika einen eigenen Weg. Speziell autorisierte Psychiater dürfen MDMA und Psilocybin im Rahmen des "Authorised Prescriber"-Programms der Arzneimittelbehörde TGA verordnen, obwohl kein entsprechendes Präparat zugelassen ist. Emyria weist darauf hin, dass die TGA Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit dieser Produkte bislang nicht bewertet hat.

Im zweiten Quartal 2026 räumte die Behörde eine Hürde aus dem Weg. Bei der Dosierung arbeiten zwei Therapeuten zusammen, bislang musste einer von ihnen klinischer Psychologe oder Arzt sein. Nun kommen auch Pflegekräfte und Ergotherapeuten mit Erfahrung in der psychischen Gesundheit infrage. Emyria rechnet nach eigenen Angaben mit einer leichteren Personalsuche und besserer Auslastung. Mehr als 100 Psychiater und Therapeuten sind vertraglich gebunden und geschult, darunter 31 neue Kräfte für New South Wales.

Die regulatorische Entwicklung könnte den Ausbau klinischer Angebote erleichtern. Für Emyria ist das vor allem mit Blick auf die Personalkapazitäten und die Auslastung der vorhandenen Infrastruktur relevant.



Kostenerstattung und Umsatzsprung: Wer zahlt die Therapie?

Für den Ausbau ist entscheidend, wer die Rechnung übernimmt. In Sydney wurden die ersten Patienten über die Arbeitsunfallversicherung des Bundesstaates genehmigt. Emyria wertet das als Zeichen für wachsende Erstattungswege. Auch die Geschäftszahlen zeigen Tempo: Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz nach Unternehmensangaben auf rund 4,3 Mio. AUD, ein Plus von rund 210 Prozent. Auf das Juni-Quartal entfielen rund 1,53 Mio. AUD, darin enthalten rund 191.000 AUD Steuererstattung für Forschung und Entwicklung.

Aus dem zweiten Programm, das sich an therapieresistente Depression richtet, liegen erste Daten vor. Sie fallen positiv aus, bleiben aber dünn: Bei zehn ausgewerteten Patienten sank der Depressionswert mindestens drei Monate nach der Behandlung im Schnitt von 16,8 auf 10,0 Punkte. Die Fallzahl ist klein, und es handelt sich um Daten aus der laufenden Versorgung, nicht um eine kontrollierte Studie.

Für die weitere Entwicklung ist deshalb neben der klinischen Datenlage auch die Finanzierung der Behandlungen entscheidend. Erstattungswege könnten dazu beitragen, den Zugang zu Therapien auszuweiten und die wirtschaftliche Grundlage für den Betrieb der Kliniken zu stärken.



Compass Pathways erweitert die strategische Perspektive

Mit Compass Pathways kommt ein weiterer Akteur aus dem Bereich der psychedelischen Arzneimittelentwicklung ins Spiel. Das Unternehmen arbeitet an neuen Therapieansätzen auf Basis von Psilocybin, insbesondere für psychische Erkrankungen, bei denen bestehende Behandlungen nicht ausreichend wirken.

Die Partnerschaft mit Emyria ist vor diesem Hintergrund strategisch relevant: Während die Entwicklung neuer Wirkstoffe klinische Daten, regulatorische Schritte und geeignete Behandlungskonzepte erfordert, baut Emyria in Australien bereits die Infrastruktur für die Durchführung solcher Therapien auf. Kliniken, geschultes Personal und Erfahrung mit der Patientenversorgung könnten damit zu einem wichtigen Bestandteil der Wertschöpfung werden.

Die Zusammenarbeit rückt Emyria näher an die internationale Entwicklung des Psychedelika-Marktes. Entscheidend wird sein, welche konkreten Inhalte die Partnerschaft umfasst und ob sich daraus zusätzliche klinische, operative oder wirtschaftliche Chancen ergeben. Die Kooperation mit Compass Pathways könnte damit über das australische Klinikgeschäft hinaus Bedeutung gewinnen.



Pharmariesen steigen ein: Eli Lilly und AbbVie investieren Milliarden

Zugleich wächst das Interesse der Pharmaindustrie. Eli Lilly (WKN: 858560 | ISIN: US5324571083) kündigte am 16. Juli 2026 an, AtaiBeckley (WKN: A41WEP | ISIN: US04650F1012) für bis zu 3,8 Mrd. USD zu übernehmen. AbbVie (WKN: A1J84E | ISIN: US00287Y1091) hatte im August 2025 ein Psychedelika-Programm von Gilgamesh Pharmaceuticals (nicht börsennotiert) für bis zu 1,2 Mrd. USD erworben. Emyria sieht darin eine Bestätigung für den künftigen Bedarf an Behandlungsinfrastruktur. Das ist die Einschätzung des Unternehmens, der Markt muss sie erst noch bestätigen.



Auch der Blick in die USA gehört dazu. Emyria prüft nach eigenen Angaben, seine australischen Erfahrungen dort einzusetzen. Das Unternehmen wurde ausgewählt, bei der öffentlichen Anhörung der US-Arzneimittelbehörde FDA zu psychedelischen Medikamenten zu sprechen, und hat den früheren US-Veteranenminister David Shulkin als strategischen Berater gewonnen.

Quellen:

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260929/pdf/074n4z8wvj2ypq.pdf

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260729/pdf/072560s8dvd37g.pdf

https://www.fiercebiotech.com/biotech/abbvie-tunes-gilgameshs-story-inking-12b-deal-psychedelic-program

https://live.deutsche-boerse.com/nachrichten/IRW-News-Emyria-Limited-Weltweit-fuehrender-Entwickler-psychedelischer-Arzneimittel-Compass-Pathways-waehlt-Emyria-fuer-klinische-Studie-aus-5eef3bd5-3c1c-42e2-96c0-0d6bb14f96f3

https://www.cp24.com/news/world/2026/07/16/lilly-enters-psychedelic-drug-race-with-up-to-us38-billion-ataibeckley-deal/

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Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

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Enthaltene Werte: US4781601046,US5324571083,US00287Y1091,AU0000073645,US04650F1012