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Lange war LEG Immobilien das Sorgenkind im Depot, wie viele andere Immobilienwerte auch. Die Zinsen gehen hoch, der Kurs geht runter. Viele Anleger haben abgewinkt und wollten nichts hören von Immobilienaktien, doch jetzt tut sich was, und zwar gewaltig. Die Zahlen überraschen. Ein neuer Großaktionär hat ordentlich zugegriffen und in nur einer Woche ging es fast 10 Prozent nach oben. Trotzdem gibt es die Aktie noch immer mit einem satten Abschlag zum Buchwert. Ist das die Chance, auf die geduldige Anleger gewartet haben oder kommt vorher noch ein Dämpfer? Der Chart gibt darauf eine spannende Antwort. Eine Marke sollten Sie jetzt ganz genau im Blick behalten und wer weiter liest, muss dem Kurs vielleicht nicht panisch hinterherlaufen.

Der Motor läuft wieder rund

Manchmal sagen Zahlen mehr als jede große Story und bei LEG ist das gerade so, denn der AFFO, also vereinfacht das Geld, das nach Investitionen in den Bestand übrig bleibt, stieg in neun Monaten um 4,9 Prozent auf 190,1 Millionen Euro. Experten hatten nur mit rund 174 Millionen gerechnet. Auch bei den Mieten läuft es ganz gut, denn auf vergleichbarer Fläche ging es um 3,9 Prozent nach oben und Nur 2,5 Prozent stehen leer. Für 2026 peilt der Konzern beim AFFO 220 bis 240 Millionen Euro an. 2027 sollen es 230 bis 250 Millionen werden. Aktionäre dürfen sich darüber freuen, denn eine Dividende von gut 3 Euro je Aktie scheint somit greifbar. Dazu kommt frischer Wind, da Grand City Properties, eine Tochter von Aroundtown, inzwischen 24,98 Prozent der Anteile hält. So groß steigt wohl niemand ein, dem die Sache egal ist.

Charttechnik

Auch das Kurs- und Chartbild macht endlich wieder Freude. Die Aktie hat den 50er SMA hinter sich gelassen und nun ist sie an den 200er SMA, der bei 54,08 Euro notiert, herangelaufen. Hier könnte es richtig spannend werden, denn viele Börsianer sehen in dieser Marke die Grenze zwischen Frust und Zuversicht, zwischen Zukunft oder Scheitern. Gelingt der Sprung darüber, dürfte das neue Käufer anlocken. Beim ersten Versuch könnte es aber noch haken, denn einer der Gründe heißt RSI. Dieser Indikator zeigt, wie heiß eine Aktie gelaufen ist. Mit einem Wert von 75 gilt LEG aktuell schon als überkauft. Nach dem flotten Lauf könnte der Kurs wohl eine Verschnaufpause gebrauchen. Der erste Angriff auf den 200er SMA könnte deshalb scheitern, aber ein Drama wäre das nicht. Eher im Gegenteil, denn ein Rücksetzer Richtung 50 Euro würde Luft schaffen. Im zweiten Anlauf könnte der Ausbruch dann durchaus gelingen.

Was tun?

Für LEG spricht derzeit eine Menge, da das Geschäft besser läuft als erwartet. Die Aktie notiert rund 55 Prozent unter Buchwert. 13 Analysten sehen sie im Schnitt bei ca. 62 Euro. Es gibt aber auch Schatten, denn die Zinsen drücken und für das zweite Halbjahr rechnet LEG mit einer Abwertung der Immobilien. Die Schuldenquote lag zuletzt bei 46,5 Prozent. Das Ziel von rund 45 Prozent ist in 2026 wohl nicht mehr zu schaffen. Unser Rat lautet deshalb: kaufen ist interessant, aber mit Köpfchen. Laufen Sie dem Kurs nicht hinterher. Nutzen Sie eher Rücksetzer und steigen Sie eventuell gestaffelt bis in den Bereich um 50 Euro ein. So bleibt noch genügend Pulver trocken. Kommt die Erholung richtig in Fahrt, könnte der Weg durchaus Richtung 75 bis 80 Euro führen. Sicher ist das nicht, auch Verluste sind möglich, wie immer an der Börse, aber wer Geduld und gute Nerven mitbringt, findet hier eine reizvolle und vielleicht auch lukrative Chance.

Gastautor: Max Gross

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