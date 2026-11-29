Der Großteil aller Materie im Kosmos bleibt für Teleskope dunkel und gibt der Physik seit Jahrzehnten Rätsel auf. Nun zeigen Berechnungen aus den USA, wie sich versteckte Überreste aus der Frühzeit des Alls doch noch aufspüren lassen. Forscher:innen um den Physiker Ore Gottlieb vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge haben dieses Szenario durchgerechnet. Atomgroße Schwarze Löcher könnten demnach Sterne von innen zerstören, wie ...

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