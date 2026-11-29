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Janus Electric Holdings Limited (ISIN: AU0000395626) hat am 26. November eine Privatplatzierung über rund 15 Millionen australische Dollar brutto gemeldet. Das frische Kapital soll vor allem helfen, die Umrüstung schwerer Lkw in Nordamerika zu beschleunigen. Wie viel davon abhängt, zeigt die neue Investorenpräsentation. Nach Angaben des Unternehmens sind dort bereits 124 Umrüstungen vertraglich vereinbart. Der erste für einen US-Kunden umgebaute Lkw befand sich am 25. November in der letzten Phase der Inbetriebnahme.

Für europäische Anleger rückt damit eine konkrete Frage in den Vordergrund. Kann der in Frankfurt gehandelte australische Anbieter von elektrischen Antrieben und Batteriewechselsystemen aus dem US-Start einen regelmäßigen Auslieferungsbetrieb machen?

Wofür Janus die 15 Millionen AUD einsetzen will

Die Platzierung umfasst rund 27,3 Millionen neue Aktien zu je 0,55 AUD. Der Ausgabepreis liegt 15,6 Prozent unter dem letzten ASX-Kurs vor der Handelsunterbrechung. Die neuen Aktien verwässern die Beteiligung bisheriger Aktionäre. Die Abwicklung ist für den 2. Dezember vorgesehen, die Zuteilung und der Handelsbeginn für den 3. Dezember.

Janus will mit den Erlösen unter anderem den Vertrieb und das operative Geschäft in den USA ausbauen, Vorführ- und Leasingfahrzeuge finanzieren und den Aufbau bei ConGlobal vorantreiben. Ein Teil des Kapitals soll zudem in das Angebot fließen, Batterien und Ladeinfrastruktur als Dienstleistung bereitzustellen. In Australien will Janus den Ausbau über Leasingfahrzeuge beschleunigen. Damit finanziert das Unternehmen mehrere Voraussetzungen für den Flotteneinsatz zugleich, vom umgerüsteten Fahrzeug bis zur Energieversorgung im laufenden Betrieb.

99 US-Umbauten mit einem Bruttoauftragswert von rund 64,6 Millionen AUD

Von den 124 vertraglich vereinbarten Umbauten entfallen 99 auf die USA und 25 auf Kanada. Für die US-Aufträge nennt Janus einen indikativen Bruttoauftragswert von rund 64,6 Millionen AUD. Zu den US-Kunden zählen Tradelink Transport mit 27 Fahrzeugen und Ability Tri-Modal mit 20. Einzelne Aufträge stehen unter dem Vorbehalt von Förderzusagen, Kundenfinanzierungen oder Lieferbedingungen. Der Auftragswert kann erst mit der jeweiligen Vertragserfüllung zu Umsatz werden.

Die Präsentation nennt außerdem Pilotprojekte und Angebote in unterschiedlichen Verhandlungsstadien. Für die nächsten Monate zählt vor allem, wie schnell Janus die bereits vereinbarten Umbauten abarbeiten kann. Das Unternehmen strebt bis Ende Dezember bis zu 18 einsatzbereite US-Lkw an. Für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 nennt es als Ziel eine Kapazität von 50 Umrüstsätzen pro Monat. An diesen operativen Zielen lässt sich der Hochlauf messen.

Der erste US-Lkw soll am Hafen von Los Angeles eingesetzt werden

Ability Tri-Modal soll den ersten in den USA umgerüsteten Janus-Lkw am Hafen von Los Angeles einsetzen. Hafenverkehre mit wiederkehrenden Routen bieten einen konkreten Anwendungsfall. Wenn Fahrzeuge regelmäßig an denselben Standort zurückkehren, lässt sich der Batteriewechsel in die Tourenplanung einbauen. Wie attraktiv das für eine Flotte ist, hängt unter anderem von der Auslastung der Wechselstation, den Standzeiten und den Kosten je gefahrenem Kilometer ab.

Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8) zeigt unterdessen, wie wichtig die Energieversorgung auch für den europäischen Markt ist. Der Hersteller kündigte am 23. November an, über die Einbindung von Milence Zugang zu rund 300 öffentlichen Schnellladepunkten für schwere Nutzfahrzeuge zu schaffen. Das TruckCharge Network ist bereits in 21 europäischen Ländern verfügbar. Öffentliche Schnellladepunkte erweitern die Optionen für Flotten auf wechselnden Strecken. Janus setzt bei seiner Umrüstung auf austauschbare Batterien, ein Ansatz, der sich besonders gut auf planbaren Routen mit einem festen Wechselstandort erproben lässt.

Was der Dezember zeigen kann

Auf US-Seite kommt die Förderung als Faktor hinzu. Laut Janus ist das Umrüstsystem JCM 540 im kalifornischen Förderprogramm HVIP für 39 Lkw-Modelle zugelassen. Das erweitert den Kreis grundsätzlich förderfähiger Fahrzeuge. Die tatsächliche Förderung hängt von den jeweiligen Anträgen und Programmvorgaben ab. Für die Bewertung des Geschäfts sind die ersten einsatzbereiten Kundenfahrzeuge deshalb besonders aussagekräftig. An ihnen zeigt sich, wie gut Umbau, Inbetriebnahme und Energieversorgung im Flottenalltag zusammenspielen.

Fazit

Mit der Platzierung über rund 15 Millionen AUD will Janus Electric den Aufbau finanzieren, den das nordamerikanische Auftragsbuch jetzt verlangt. Die 124 vertraglich vereinbarten Umbauten geben dem Ausbau eine konkrete Grundlage. Daimlers Ladenetzausbau unterstreicht für europäische Anleger, welchen Stellenwert die Energieversorgung beim Betrieb elektrischer Lkw hat. Janus muss diese Frage mit seinem Batteriewechselmodell zunächst im nordamerikanischen Flottenalltag beantworten. Der erste Einsatz bei Ability Tri-Modal und das Dezemberziel von bis zu 18 US-Lkw geben Anlegern zwei konkrete Anhaltspunkte. Wenn Janus die ersten Fahrzeuge in Betrieb bringt und danach regelmäßig ausliefert, wird sichtbar, wie viel Wachstum das neue Kapital tatsächlich ermöglicht.

Quellen

Janus Electric Holdings Limited, ASX-Mitteilung "Janus Electric completes A$15 million private placement", 26. November 2026, vom Nutzer bereitgestellt.

Janus Electric Holdings Limited, ASX-Mitteilung "Janus Electric - Pipeline and Acceleration Presentation" mit der Investorenpräsentation "Time to Accelerate", 25. November 2026.

https://www.marketindex.com.au/asx/jns/announcements/janus-electric-pipeline-and-acceleration-presentation-2A1712857

Deutsche Börse, "XFRA: E3C: Wiederaufnahme/Resumption", 26. November 2026.

https://cashmarket.deutsche-boerse.com/cash-de/Informieren/veroeffentlichungen/Xetra-Frankfurt-Newsboard/XFRA-E3C-Wiederaufnahme-Resumption-5785722

Daimler Truck, "Mehr Lademöglichkeiten für Elektro-Lkw: Daimler Truck baut TruckCharge Network in Europa aus", 23. November 2026.

https://www.daimlertruck.com/newsroom/pressemitteilung/mehr-lademoeglichkeiten-fuer-elektro-lkw-daimler-truck-baut-truckcharge-network-in-europa-aus-53682194

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Janus Electric

Land: Australien

ISIN: AU0000395626

Janus Electric Ltd

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