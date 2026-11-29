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An der Börse geraten Technologieaktien unter Druck. Gleichzeitig bereitet Frankreich eine strategische Reserve für Seltene Erden und weitere kritische Mineralien vor. Der Gegensatz ist bemerkenswert: Während Anleger Wachstumsbewertungen hinterfragen, beschäftigen sich Regierungen mit der langfristigen Verfügbarkeit jener Materialien, die moderne Industrie überhaupt ermöglichen.

Für MP Materials (ISIN: US5533681012) und St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) eröffnet das zwei unterschiedliche Perspektiven. MP Materials produziert bereits Seltene-Erden-Oxide und entwickelt seine Magnetfertigung. St George arbeitet mit Araxá in Brasilien an einer möglichen zusätzlichen Rohstoffquelle. Entscheidend ist, wie aus industriellem Bedarf wirtschaftlich tragfähige Lieferketten entstehen.

Frankreich will ab 2027 vorsorgen

Nach Reuters-Angaben vom 24. November plant Frankreich den Aufbau strategischer Reserven ab dem kommenden Jahr. Die staatlich kontrollierte Caisse des Dépôts soll das Vorhaben gemeinsam mit Industrieunternehmen koordinieren.

Zusätzlich will Paris gemeinsame Beschaffung und langfristige Verträge fördern. Auch Preisgarantien für Produzenten werden erwogen. Ziel ist es, die Abhängigkeit von chinesischen Lieferungen zu verringern.

Das ist eine politische Initiative, noch kein Nachweis bereits gefüllter Lager. Für die Rohstoffindustrie ist die Richtung dennoch relevant: Versorgungssicherheit soll durch konkrete Instrumente unterstützt werden.

Eine Reserve schafft allerdings keine neue Mine. Sie muss zunächst mit geeigneten Materialien aufgebaut werden und benötigt anschließend eine verlässliche Versorgung.

Börsenstimmung und Materialbedarf folgen unterschiedlichen Zeiträumen

Der Nasdaq 100 berührte am 25. November während des Handels zeitweise die übliche Bärenmarktschwelle von 20 Prozent unter seinem vorherigen Höchststand, bevor er einen großen Teil der Verluste aufholte.

Solche Bewegungen verändern Finanzierungskosten und Risikobereitschaft. Sie sagen jedoch wenig darüber aus, welche Rohstoffmengen einzelne Industrieunternehmen in mehreren Jahren benötigen werden.

Umgekehrt schützt strategische Bedeutung eine Rohstoffaktie nicht vor Kursverlusten. Höhere Zinsen, schwächere Nachfrage oder teurere Projektfinanzierungen können auch Unternehmen belasten, deren Produkte langfristig gebraucht werden.

Für Anleger lohnt deshalb die Trennung: Was verändert sich am Aktienmarkt - und was tatsächlich am industriellen Geschäftsmodell?

MP Materials baut die Verarbeitungskette aus

MP Materials liefert einen konkreten industriellen Vergleich. Das Unternehmen meldete für das dritte Quartal 2026 eine Produktion von 1.018 Tonnen Neodym-Praseodym-Oxid, 41 Prozent mehr als im Vorjahr.

Am 5. November berichtete es außerdem über die abgeschlossene Kundenqualifizierung für sein Automobil-Magnetprogramm. Verkaufbare Magnetlieferungen und entsprechende Umsätze wurden für das vierte Quartal angekündigt.

Diese Entwicklung verdeutlicht, wie Versorgungssicherheit praktisch entstehen kann. Förderung, Trennung, Metallherstellung und Magnetfertigung müssen technisch und wirtschaftlich zusammenpassen.

Eine größere Lagerstätte allein ersetzt diese Fähigkeiten nicht. Gerade für neue Entwickler wird der nachvollziehbare Verarbeitungsweg deshalb zu einem wichtigen Teil der Investmentgeschichte.

St George entwickelt eine neue Rohstoffbasis in Brasilien

Bei Araxá verbindet St George Seltene Erden mit Niob. Das vollständig unternehmenseigene Projekt liegt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais, einem etablierten Bergbaurevier.

Die Mineralressource umfasst 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Gesamtseltenerdoxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid. Davon entfallen 75,2 Millionen Tonnen auf die höher abgesicherten Kategorien "Measured" und "Indicated".

Das schafft eine wichtige Grundlage für weitere Studien. Es handelt sich noch nicht um eine wirtschaftlich nachgewiesene Erzreserve.

Niob eröffnet einen zusätzlichen industriellen Ansatzpunkt, insbesondere bei hochwertigen Stählen. Ob sich beide Rohstoffgruppen wirtschaftlich gemeinsam erschließen lassen, hängt vom Verfahren und den späteren Kosten ab.

Die nächste Aufgabe heißt Produktentwicklung

St George hat bereits Aufbereitungstests mit separaten Niob- und Seltene-Erden-Konzentratströmen vorgelegt. Der Seltene-Erden-Strom erreichte im Juni einen Gehalt von 15,7 Prozent Gesamtseltenerdoxiden.

Diese Anreicherung ist ein technischer Zwischenschritt. Weitere Verarbeitung ist erforderlich, um spezifizierte Produkte für nachgelagerte Kunden herzustellen.

Genau hier setzen die laufenden Pilotarbeiten an. Sie sollen Daten zu Ausbeuten und Verfahrensplanung liefern und die Grundlage für wirtschaftliche Studien verbessern.

Für mögliche industrielle Partner zählt später, welches Produkt in welcher Qualität, Menge und Kostenstruktur verfügbar werden könnte. Belastbare Versuchsergebnisse machen solche Gespräche konkreter.

Finanzielle Mittel unterstützen den Entwicklungsweg

Zum 30. September verfügte St George über rund 86,2 Millionen australische Dollar liquide Mittel. Laut Unternehmen war Hancock Prospecting mit 10,3 Prozent größter Aktionär.

Ergebnisse aus dem CIT-SENAI-Programm wurden für das vierte Quartal 2026 angekündigt. Die November-Präsentation nennt außerdem einen Pilotanlagenstart im ersten Quartal 2027.

Damit besitzt die Geschichte konkrete Beobachtungspunkte. Eine spätere Produktionsentscheidung benötigt zusätzlich belastbare Wirtschaftlichkeitsannahmen, Genehmigungen und Finanzierung.

Fazit

Frankreichs Reservepläne zeigen, dass Rohstoffvorsorge trotz turbulenter Aktienmärkte auf der politischen Agenda bleibt. Sie garantieren weder steigende Preise noch Aufträge für einzelne Unternehmen. Ihr wirtschaftlicher Wert hängt von Umsetzung, Materialbeschaffung und verlässlichen Lieferketten ab.

MP Materials entwickelt bereits zusätzliche industrielle Fähigkeiten. St George verfolgt mit Araxá eine längerfristige Versorgungsperspektive. Seine Ressourcenbasis, finanzielle Ausstattung und laufenden technischen Programme geben dieser Entwicklung Substanz.

Für Anleger zählt nun, ob die Pilotarbeiten den Verarbeitungsweg weiter absichern. Fortschritte bei Ausbeute und Produktqualität könnten Araxás mögliche Rolle greifbarer machen. Darin liegt der konkrete Grund, St George über die täglichen Schwankungen der Technologiebörsen hinaus zu verfolgen.

Quellen

Reuters: "France plans to create rare earths stockpile and encourage joint buying", 24. November 2026. Reservepläne, Koordination und vorgeschlagene Beschaffungsinstrumente. www.marketscreener.com

https://www.reuters.com/business/energy/france-plans-create-rare-earths-stockpile-encourage-joint-buying-2026-11-24/

OCBC: "Daily Treasury Outlook", 26. November 2026. Zeitweiser Eintritt des Nasdaq 100 in Bärenmarktterritorium und anschließende Erholung am 25. November. www.ocbc.com

https://www.ocbc.com/iwov-resources/sg/ocbc/gbc/pdf/daily%20treasury%20outlook/2026/dto%20261126.pdf

MP Materials: "Third Quarter 2026 Results", 5. November 2026. NdPr-Produktion und Magnetprogramm. investors.mpmaterials.com

https://investors.mpmaterials.com/investor-news/news-details/2026/MP-Materials-Reports-Third-Quarter-2026-Results/default.aspx

St George Mining: Investorenpräsentation, 10. November 2026; Quartalsbericht, 30. Oktober 2026. Ressourcen, Liquidität und Entwicklungsprogramme. stgm.com.au

https://www.stgm.com.au/pdf/aa5c2b95-f69c-40f0-b994-ddbcc27d32a7/Platform/ListPage/Investor-Presentation.pdf

https://stgm.com.au/pdf/41471e8d-eeb3-4cf4-8675-738c1a53ec47/Platform/ListPage/Quarterly-Activities-and-Cashflow-Report.pdf

St George Mining: "Strong Results from Initial Beneficiation Testwork at Araxá Project, Brazil", 11. Juni 2026. Aufbereitungsergebnisse. stgm.com.au

https://stgm.com.au/pdf/85203e50-6ae3-4ce8-ac9b-5b94ab74d840/Platform/ListPage/Strong-Metallurgical-Results-at-Araxa.pdf

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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Enthaltene Werte: AU000000SGQ8,US5533681012