Die Arbeit kann schnell zur Last werden, wenn Vorgesetzte stark narzisstisch agieren. Doch es gibt Methoden, damit umzugehen. Auch, indem man versteht, was Narzissmus überhaupt ist - und was nicht. Die Wahrscheinlichkeit, einen wirklichen Narzissten als Vorgesetzten zu haben, ist ziemlich gering. Denn diese Menschen sind selten erfolgreich im Leben. Vielmehr bräuchten sie oftmals therapeutische Hilfe, um mit dem Leidensdruck besser umgehen zu können, ...

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