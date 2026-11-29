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Der Baukonzern PORR Group (ISIN: AT0000609607) hat in den ersten neun Monaten 2026 seine Produktionsleistung und seinen Umsatz um jeweils 4,1% gesteigert. Der Umsatz erreichte 4,807 Mrd. Euro, die Produktionsleistung stieg auf 5,190 Mrd. Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) wuchs um 13,0% auf 122,2 Mio. Euro, die EBIT-Marge stieg von 2,3% auf 2,5%.

Der Auftragsbestand lag zum 30. September bei 10,024 Mrd. Euro und damit 4,4% über dem Vorjahreswert. Nach Angaben des Unternehmens ist die Auslastung damit für rund eineinhalb Jahre gesichert. Wichtigster Auftragsbringer bleibt der Tiefbau. Im Hochbau verzeichnet die PORR eine klare Erholung. Impulse kommen vor allem vom Industriebau, insbesondere aus dem Bau von Reinräumen und Forschungseinrichtungen, sowie aus dem Bau von Gesundheitseinrichtungen und aus dem Verteidigungsbereich. Auch der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum bleibt hoch.

PORR Bilanz: Eigenkapital bergauf, Nettoverschuldung bergab

Das Eigenkapital erhöhte sich gegenüber dem Jahresende 2025 um 18,9% auf 1,146 Mrd. Euro. Dazu trugen das höhere Ergebnis und eine im September platzierte Hybrid-Wandelanleihe mit einem Volumen von 150 Mio. Euro bei, die bilanziell dem Eigenkapital zugerechnet wird. Die Eigenkapitalquote lag bei 22,9%. Die Nettoverschuldung sank gegenüber dem 30. September 2025 um 29,8% auf 215,4 Mio. Euro. Dazu trug - neben operativen Verbesserungen - ebenso die Hybrid-Wandelanleihe wesentlich bei. Ohne dem Emissionserlös hätte die Nettoverschuldung laut PORR bei 362,2 Mio. Euro gelegen. Im dritten Quartal erwirtschaftete die PORR einen Free Cashflow von 116,4 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 8,3 Mio. Euro).

Der Vorstand bestätigte den Ausblick für 2026: Leistung und Umsatz sollen um 2,0% bis 4,0% wachsen, die EBIT-Marge soll 3,2% bis 3,3% erreichen. Bis 2030 peilt die PORR eine Marge von 3,5% bis 4,0% an.

PORR Aktie: Ergebnis je Aktie steigt um 29,4 Prozent

Die Ergebniskennzahlen wuchsen noch dynamischer als der Umsatz. Der Gewinn vor Steuern legte um 20,6% auf 110,3 Mio. Euro zu, das Periodenergebnis um 23,1% auf 86,2 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 1,85 Euro nach 1,43 Euro im Vorjahreszeitraum (+29,4%). Die höhere Kosteneffizienz stützte das operative Ergebnis. Zum verbesserten Finanzergebnis trugen unter anderem Zinserträge aus einer Investition in Hybridkapital der UBM Development AG bei.

PORR Auftragslage: Deutschland und Verteidigung gewinnen an Gewicht

Am dynamischsten entwickelte sich das Neugeschäft in Deutschland. Im dortigen Segment stieg der Auftragseingang um 50,2% auf 1,468 Mrd. Euro, der Auftragsbestand um 27,2%. Treiber waren laut Quartalsbericht Industriebau, Hochbau und Verkehrswegebau. Zugleich wird der Bau militärischer Infrastruktur, etwa von Unterkünften und Lagergebäuden in Deutschland und Polen, für die PORR zunehmend wichtiger.

Für die kommenden Quartale verweist das Unternehmen auf eine gut gefüllte Ausschreibungspipeline. In Deutschland bewirbt sich die PORR um Aufträge aus dem staatlichen Sondervermögen im Umfang von rund 1,5 Mrd. Euro. In Polen befinden sich EU-kofinanzierte Bauvorhaben mit einem Gesamtwert von bis zu 4,5 Mrd. Euro in der finalen Angebotsphase.

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PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Quellen

https://www.porr-group.com/fileadmin/s_porr-group/IR/Konzernberichte/2026/PORR_-_Q3_2026_de_sec.pdf

https://www.porr-group.com/presse/mitteilungen/detail/porr-im-dritten-quartal-on-track

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