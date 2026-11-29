LOS ANGELES (dpa-AFX) - Ein Erdbeben der Stärke 5,0 hat den Großraum der US-Metropole Los Angeles erschüttert. Nach Angaben der Erdbebenwarte USGS lag das Epizentrum rund sechs Kilometer vor der Küste von Manhattan Beach, unweit des internationalen Flughafens von Los Angeles. Das Beben ereignete sich gegen 9.30 Uhr Ortszeit (18.30 Uhr MEZ) in einer Tiefe von rund zwölf Kilometern.

Gut zwei Stunden später meldete die US-Erdbebenwarte ein weiteres Beben der Stärke 4,5. Das Epizentrum lag demnach ebenfalls rund sechs Kilometer vor der Küste von Manhattan Beach.

Zunächst keine Verletzten oder größere Schäden



Berichte lokaler Medien über Verletzte oder größere Schäden gab es zunächst nicht. Auch die Feuerwehr von Los Angeles teilte mit, es seien keine Schäden an der Infrastruktur und keine Verletzten erfasst worden. Das nationale Tsunami-Warnzentrum der USA informierte auf X zudem, dass keine Gefahr für einen Tsunami bestehe.

Kalifornien ist aufgrund seiner Lage an der Grenze zwischen der Pazifischen und der Nordamerikanischen Erdplatte besonders anfällig für Erdbeben. Die heutigen Ereignisse seien eine Erinnerung daran, dass es in dem Bundesstaat jederzeit zu Erdbeben kommen könne, schrieb die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, auf X. Nach Angaben des US-Senders NBC News war der Großraum der Westküstenmetropole seit 2014 nicht mehr von einem Erdbeben dieser Stärke betroffen.

Fenster am Flughafen zerbrochen



Größere Beeinträchtigungen des Flugverkehrs am nahe gelegenen internationalen Flughafen von Los Angeles waren zunächst nicht erkennbar. Die US-Luftfahrtbehörde FAA meldete rund eine halbe Stunde nach dem ersten Beben lediglich Verzögerungen von bis zu 15 Minuten bei Starts und Landungen.

Auf Aufnahmen des US-Senders Fox News war allerdings zu sehen, wie Personal an dem Flughafen Scherben beseitigte, nachdem Fensterscheiben dort zerbrochen waren./hae/DP/mis