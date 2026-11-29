BRÜSSEL (dpa-AFX) - Kurz bevor strengere Vorgaben zur CO2-Berechnung bei bestimmten Hybrid-Autos greifen, bremst die Europäische Kommission. Der sogenannte Utility Factor für Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEV) soll nach Vorstellung der Behörde erst zum 1. Januar 2030 angepasst werden, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Eigentlich sollte der verschärfte Rechenfaktor ab diesem Sonntag (29. November) gelten.

PHEV sind Autos, die sowohl einen Verbrennungs- als auch einen Elektromotor besitzen. Ihre Batterie kann auch an einer Steckdose oder Ladestation aufgeladen werden. Der sogenannte Utility Factor gibt vereinfacht an, welcher Anteil der Fahrleistung eines Plug-in-Hybrids als elektrisch angenommen wird. Je höher dieser Anteil ist, desto niedriger fällt in der Regel der offiziell ausgewiesene CO2-Ausstoß aus.

Hybride fahren öfter mit Verbrennungsmotor als angenommen

Bisher wurde bei der Typgenehmigung von Autos angenommen, dass Plug-in-Hybride einen relativ hohen Anteil ihrer Fahrstrecke elektrisch zurücklegen. Nutzungsdaten zeigen aber, dass viele von ihnen seltener geladen werden und häufiger als angenommen mit dem Verbrennungsmotor fahren statt elektrisch. Deshalb soll der Rechenfaktor verändert werden - zunächst für neue Fahrzeugtypen, später für alle entsprechenden Neuwagen.

Hintergrund ist, dass Hersteller einen durchschnittlichen CO2-Wert für ihre Neuwagenflotte einhalten müssen. Die Anpassung führt dazu, dass Plug-in-Hybride rechnerisch weniger stark Verbrenner ausgleichen. Für die Hersteller wird es dadurch schwieriger, das CO2-Ziel für 2030 einzuhalten. Sie müssten dafür zum Beispiel mehr E-Autos verkaufen.

Kommission will Herstellern mehr Zeit geben



Die EU-Kommission will die Anpassung nun für Plug-in-Hybride mit einer elektrischen Reichweite von mindestens 80 Kilometern verschieben. Damit will die Behörde unter anderem Anreize für die Entwicklung von Fahrzeugen mit größerer elektrischer Reichweite schaffen.

Nach der Zustimmung eines Fachausschusses mit Vertretern der EU-Mitgliedstaaten will die EU-Kommission entsprechende Rechtsakte erlassen. Teilweise ist dafür noch die Kontrolle durch Europaparlament und EU-Staaten nötig.

Umweltorganisation weist auf Kosten für Fahrer hin



Mehrere EU-Staaten, darunter Deutschland, hatten sich gegen die baldige Anpassung ausgesprochen. Auch der Verband der Automobilindustrie (VDA) lehnt sie ab. VDA-Präsidentin Hildegard Müller sprach nun in einer Mitteilung von einem auch für die Zulieferindustrie in Deutschland wichtigen Signal. Die Maßnahmen müssten nun schnell rechtsverbindlich umgesetzt werden. Sie kritisierte allerdings, dass die Aussetzung nur bis Ende 2029 vorgesehen sei und der Faktor bereits ab 2030 regelmäßig aktualisiert werden solle. Dies schaffe nicht genug Planungssicherheit für die Industrie.

Die Nachhaltigkeitsorganisation Transport & Environment hatte dagegen vor kurzem die Bundesregierung aufgefordert, an der Korrektur des Nutzfaktors festzuhalten. Sonst würden die tatsächlichen Emissionen weiter unterschätzt. Eine Folge davon sei auch, dass Autofahrer mehr für das Betanken ihrer Plug-in-Hybride zahlen als von Herstellern angegeben./wea/DP/mis