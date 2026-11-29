München (ots) -2025 entfielen fast zwei Drittel aller HIV-Neuinfektionen in Subsahara-Afrika auf Mädchen und Frauen. Darauf weisen die SOS-Kinderdörfer anlässlich des Welt-Aids-Tags am 1. Dezember hin. "Die Tragik liegt längst nicht mehr darin, dass wir Aids aus medizinischer Sicht hilflos gegenüberstehen. Tragisch und grausam ist heute, dass Prävention und lebensrettende Medikamente viele Kinder und Jugendliche gar nicht erreichen. Das gilt in Subsahara-Afrika, wo die HIV-Belastung ohnehin weltweit am höchsten ist, insbesondere für Mädchen", sagt Prof. Dr. Sabina Schutter, Vorständin bei den SOS-Kinderdörfern weltweit.Bei der Aids-Bekämpfung sind Mädchen und Frauen stark benachteiligt- Patriarchale Strukturen, die in tief verwurzelter Geschlechterungleichheit gründen, erschweren Mädchen und jungen Frauen den Zugang zu Aufklärung, Prävention und Behandlung. Zum Beispiel ist in Subsahara-Afrika der Anteil der zwangsverheirateten Mädchen mit 31 Prozent weltweit am höchsten. Laut Schätzungen von UNAIDS ist dort bis zu jede achte HIV-Infektion im Kindesalter auf Gewalt durch den Intimpartner zurückzuführen, der Großteil davon betrifft Mädchen.- Die drastischen Kürzungen in der Entwicklungszusammenarbeit haben in den letzten zwei Jahren dazu geführt, dass der Abbau von geschlechtsspezifischen Ungleichheiten bei der Aids-Bekämpfung rückläufig ist. Allein 2024 sind etwa in Subsahara HIV-Präventionsprogramme für 2,3 Millionen Mädchen und junge Frauen ausgesetzt worden.- Der hohe Anteil an Infektionen bei Mädchen und Frauen hat zur Folge, dass nicht alle Betroffenen die notwendige Behandlung erhalten und Versorgungslücken entstehen. 2,2, Millionen Frauen haben keinen Zugang zu einer lebensrettenden antiretroviralen Therapie. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die Mutter-Kinder-Übertragung und die aidsbedingte Sterbequote bei Kindern: Laut UNAIDS stirbt jedes zweite Kind, das sich während Schwangerschaft/Geburt mit HIV infiziert hat und nicht behandelt wird.Förderung von Mädchengesundheit muss Priorität haben"Mädchen und junge Frauen haben ein Recht auf Gesundheit, Aufklärung und eine selbstbestimmte Sexualität. Ihre spezifischen Risiken im Hinblick auf HIV müssen von den nationalen Gesundheitssystemen und der internationalen Gemeinschaft viel mehr berücksichtigt werden, vor allem muss der ungehinderte Zugang zu Medikamenten und Behandlungen garantiert sein", sagt Prof. Dr. Schutter.So helfen die SOS-KinderdörferIn den SOS-Kinderdörfern finden Aids-Waisen und HIV-positive Kinder ein neues Zuhause. Mädchen und Frauen erhalten in den medizinischen Zentren und Sozialzentren der Hilfsorganisation Zugang zu HIV-Tests und antiretroviralen Medikamenten. Durch HIV/Aids in Not geratene Familien bekommen psychosoziale Unterstützung sowie Lebensmittelpakete, medizinische Hilfe und Starthilfe zur Erwirtschaftung eines eigenen Einkommens.Pressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerPressesprecher SOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 0160 - 984 723 45E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/6399881