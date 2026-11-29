MADRID (dpa-AFX) - In Spanien hat die vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Knapp 39 Millionen Bürger sind aufgerufen, über die Zusammensetzung des neuen Parlaments und damit indirekt auch über die künftige Regierung zu entscheiden. Dem linksgerichteten Ministerpräsidenten Pedro Sánchez droht nach fast achteinhalb Jahren an der Macht die Abwahl. Den meisten Umfragen zufolge könnte die Abstimmung einen deutlichen Rechtsruck bringen.

Zwar liegt Sánchez' Sozialistische Partei (PSOE) in den meisten Erhebungen in etwa gleichauf mit der konservativen Volkspartei PP. Doch deren Spitzenkandidat Alberto Núñez Feijóo könnte gemeinsam mit der rechtspopulistischen Vox die für eine Regierungsmehrheit nötigen 176 Sitze im Abgeordnetenhaus erreichen.

Umfragen sagen dem rechten Lager sogar bis zu 200 Sitze voraus. Das linke Lager käme demnach allenfalls auf 150 Mandate. Eine Zusammenarbeit mit Vox ist für die Konservativen längst kein Tabu mehr. Eine Beteiligung der Rechtspopulisten an der Zentralregierung wäre aber eine Premiere seit dem Ende der Franco-Diktatur Mitte der 1970er Jahre.

Keine Brandmauer gegen rechts



Anders als in Deutschland gegenüber der AfD haben die spanischen Konservativen keine Brandmauer gegen rechts postuliert und regieren bereits in vier der insgesamt 17 autonomen Regionen, die in etwa den Bundesländern in Deutschland entsprechen, in Koalitionen gemeinsam mit Vox.

Regulär wäre in Spanien erst im kommenden Sommer gewählt worden. Sánchez setzte die Wahl jedoch früher an, nachdem zwei von seiner Minderheitsregierung ins Parlament eingebrachten Dekrete für mehr Mieterschutz keine Mehrheit bekommen hatten.

Doch bereits davor war die Minderheitsregierung zunehmend unter Druck geraten. Korruptionsaffären im politischen und familiären Umfeld des Regierungschefs, schwere Eisenbahnunglücke, die Massenankunft von Zehntausenden Migranten in der Nordafrika-Exklave Ceuta und der Streit über die Wohnungspolitik hatten seine Regierung belastet. Neben dem Abgeordnetenhaus wird auch der Senat neu gewählt./er/DP/mis