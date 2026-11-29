Mainz (ots) -Schwergewichtsboxer Agit Kabayel hat am Samstagabend in Düsseldorf erstmals seinen WM-Titel verteidigt. Der schwierige Weg des deutschen Schwergewichts-Champs aus Bochum-Wattenscheid an die Spitze des internationalen Boxsports ist Thema einer neuen "ZDFsportstudio"-Dokumentation, die für 2027 geplant ist. Mit exklusiven Einblicken in Boxalltag und Familienleben des WBC-Weltmeisters zeichnet die Doku Agit Kabayels Karriereweg nach, der von Rückschlägen, persönlichen Krisen und dem unbedingten Willen geprägt war, sich in der Weltspitze durchzusetzen.Nach seiner erfolgreichen WM-Titelverteidigung lautet Agit Kabayels Box-Bilanz: in 28 Profikämpfen 28-mal siegreich: Mit spektakulären Auftritten und seinen gefürchteten Körperschlägen hat sich Agit Kabayel international einen Namen gemacht. Bei seiner ersten Titelverteidigung am 28. November 2026 in Düsseldorf trat der 34-Jährige gegen den bis dahin ungeschlagenen Albaner Nelson Hysa an und verteidigte seinen WBC-Weltmeistertitel im Schwergewicht.Die Geschichte hinter dem sportlichen ErfolgDie geplante ZDF-Dokumentation erzählt die Geschichte hinter dem sportlichen Erfolg. Sie begleitet Agit Kabayel auf seinem Weg durch eine Welt, in der sportliche Leistung allein längst nicht mehr ausreicht, um ganz nach oben zu kommen. Dabei blickt die Doku weit zurück: auf Agit Kabayels Kindheit als Sohn kurdischer Einwanderer in Bochum-Wattenscheid, auf schwierige Jugendjahre, seine Freundschaft zu Rapper KC Rebell, persönliche Krisen und einen Lebensweg, der keineswegs vorgezeichnet war. Sechs Monate Gefängnis, wirtschaftliche Unsicherheit, Knebelverträge und jahrelanges Warten auf die großen Kämpfe hätten seine Karriere beinahe ausgebremst. Doch Agit Kabayel blieb seinem Ziel treu. Mit Disziplin und der Unterstützung seines Trainers Sükrü Aksu kämpfte er sich an die Weltspitze.Die Ausstrahlung der "ZDFsportstudio"-Dokumentation ist für 2027 vorgesehen (Autor: Stefan Kauertz, Ko-Autorin: Julia Krampe, Produktion: Film Five, Redaktion: Clemens Schröder, Marie-Julie May).KontaktBei Fragen zu "ZDFsportstudio"-Produktionen erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenSport im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-dokus-livestreams-highlights-hintergruende-100)Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)Mainz, 29. November 2026ZDF-KommunikationFolgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fzdf%2F&data=05%7C01%7CKuehnel.C%40zdf.de%7C840c081fb30e4bb0823308dbc99df4d5%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638325452475294040%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=592n85HjEkD9t%2FCYRImUpejwxGwao15DxtxAp3bk%2BW4%3D&reserved=0).Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6399912