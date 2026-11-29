?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Wochenausblick (KW 49 - 2026)

Der DAX hat die KW 48/2026 bei 25.497 Punkten beendet und damit rund 2,6 - zugelegt. Reicht die Kraft der Bullen aus, den DAX weiter nach oben zu schieben? Die DAX Prognose für KW 49 lautet seitwärts bis aufwärts (Bull-Szenario: 55 - Entscheidend ist die SMA50 bei 25.605 Punkten: Darüber ist Potenzial bis zur SMA20 bei 25.914 Punkten, unter der SMA200 bei 24.984 Punkten droht neue Schwäche.

?? DAX Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick)

Kennzahl Wert DAX-Wochenschluss KW 48 25.497 Punkte Wochenperformance +2,6 % Wochenrange 887 Punkte - Jahresdurchschnitt) Entscheidende Marke für KW 49 25.497 Punkte Intraday-Marken 25.550 und 25.423 Tagesschlussmarken 25.692 und 25.230 Erwartete Tendenz KW 49 seitwärts - aufwärts Bull- vs. Bear-Szenario 55 - 45 % Chartbild Tageschart - 4h-Chart neutral - neutral

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