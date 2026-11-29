Seit Sommer 2026 verkauft MG eine Business-Limousine mit 800-Volt-Technik, Allradlenkung und einer Leistung von bis zu 553 kW. Der Hecktriebler ist für 53.990 Euro, die Allradversion für 58.990 Euro erhältlich. Bei der ersten Ausfahrt im französischen Jura zeigt der MG IM5, dass er die theoretischen Leistungsdaten auch praktisch auf die Straße bringt. Über fehlende Features wie One-Pedal-Driving und Head-up-Display lässt sich jedoch streiten.

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