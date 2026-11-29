De Aktie des Raumfahrt- und KI-Unternehmens SpaceX rauschte zuletzt unter den eminent wichtigen Kursbereich von 122 bis 120 US-Dollar. Die Situation war durchaus brisant, drohten der Aktie doch weitere Abgaben in Richtung 110 bis 105 US-Dollar. Dazu kam es allerdings nicht. SpaceX drehte wieder nach oben ab,Im Sog des Tech-Abverkaufs SpaceX konnte sich der allgemeinen Gemengelage nicht entziehen. Anleger zogen sich vor dem Hintergrund der ...

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