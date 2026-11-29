FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Mit der Konjunkturerholung in Deutschland wächst der Optimismus im Mittelstand. Im Herbst stieg die Geschäftslage unter mehr als 1.000 befragten Unternehmen das dritte Mal in Folge, wie eine Studie der DZ Bank und des Bundesverbands der Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) zeigt.

Demnach bewerten 74 Prozent ihre Situation als "gut" oder "sehr gut" und nur 26 als "schlecht" oder "sehr schlecht". Noch im Frühjahr hatten 71 Prozent der Befragten ihre Lage positiv und 29 Prozent negativ eingeschätzt. Der Saldo aus guten und schlechten Bewertungen übertraf damit erstmals seit dreieinhalb Jahren den langjährigen Schnitt. Besonders verbesserte sich die Geschäftslage bei Industrie- und Baufirmen, die von steigenden Exporten und höheren Staatsausgaben für Infrastruktur profitierten.

Noch keine Entwarnung



Auch die Geschäftserwartungen der Betriebe für die nächsten sechs Monate steigen laut der repräsentativen Umfrage, die im September und Oktober telefonisch und online stattfand. Der Saldo aus optimistischen und pessimistischen Erwartungen der befragten Inhaber und Geschäftsführer verdoppelte sich fast von 7 auf 13 Punkte. Besonders die Elektroindustrie, die vom KI-Boom profitiert, und die Chemiebranche seien zuversichtlicher.

Dass der Mittelstand wieder etwas zuversichtlicher nach vorn blicke, sei ermutigend, sagte BVR-Präsidentin Marija Kolak. Der Bund müsse aber mehr Spielraum für Investitionen schaffen. "Die beschlossene Senkung der Energiesteuer auf das EU-Mindestniveau ist ein wichtiger Schritt. Bei der Einkommensteuer muss die Politik nachlegen und die kalte Progression dauerhaft ausgleichen."

Iran-Konflikt erhöht Kostendruck



Die Konjunkturerholung reiche aber nicht, um die Sorgen im Mittelstand etwa über den Iran-Krieg spürbar zu verringern, so die Studie. So beklagten 80 Prozent der Mittelständler teure Energie und 60 Prozent hohe Rohstoff- und Materialkosten. Im Frühjahr waren es 67 bzw. 57 Prozent. Größtes Problem bleibe die Bürokratiebelastung mit einem Anteil von 82 Prozent - deutlich mehr als im Frühjahr. "Die Bundesregierung hat an einzelnen Stellen angesetzt, doch bislang ist das zu wenig und die Umsetzung zu langsam", kritisierte Stefan Beismann, Firmenkundenvorstand der DZ Bank.

Enttäuschung über Bundesregierung



In der Wirtschaft schwindet allgemein das Vertrauen in den angekündigten Reformkurs der Bundesregierung. In einer Umfrage erklärten 90 Prozent der Firmen, die Regierung arbeite zu langsam an der Umsetzung ihrer wirtschaftspolitischen Ankündigungen.

So erwarten drei Viertel der Unternehmen nicht, dass die Politik bis Ende der Legislaturperiode in nennenswertem Umfang Bürokratie abbaut, wie eine repräsentative Umfrage des Ifo-Instituts im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen ergab. Dies habe aber für die Wirtschaft eine sehr hohe Priorität.

Nur noch Schulnote 4,5 für die Regierung



Insgesamt sei die Enttäuschung über die Bundesregierung riesig, sagte Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen und Politik. Die Politik unternehme zu wenig gegen den wirtschaftlichen Aderlass. Alarmierend sei, dass viele Unternehmen ihre Investitionen am Standort Deutschland zurückfahren. Oberste Priorität für die Bundesregierung müssten bessere Bedingungen für private Investitionen haben.

Während die Unternehmen laut Stiftung nach 100 Tagen die Bundesregierung noch mit der Note 3,0 bewerteten, erteilten sie mittlerweile die Note 4,5 für deren Arbeit.

Anfang Juli hatte die schwarz-rote Koalition ein umfassendes Paket für "Aufschwung und Beschäftigung" mit Reformen im Arbeitsmarkt, bei Sozialsystemen oder Bürokratieabbau angekündigt - ringt aber weiterhin um die Umsetzung zentraler Maßnahmen./als/hoe/DP/zb