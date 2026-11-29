Der Bitcoin gerät am heutigen Sonntag erneut unter Verkaufsdruck und fällt unter die psychologisch wichtige Marke von 60.000 US-Dollar. Kurz vor dem Monatsende steuert die größte Kryptowährung der Welt auf einen desaströsen November zu. Besonders bitter für langfristige Anleger: Selbst auf Sicht von fünf Jahren bleibt kaum noch ein Kursgewinn übrig. Bitcoin erlebt tiefroten November Am Sonntagnachmittag notierte der Bitcoin bei rund 59.500 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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