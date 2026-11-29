Straubing (ots) -Was allerdings weit interessanter ist als diese Zahlen, sind die Vereinbarungen über die Arbeitszeit beziehungsweise deren Flexibilisierung und die Möglichkeit, von den vereinbarten Lohnerhöhungen unter bestimmten Umständen abweichen zu können. Unter den Aspekten der augenblicklich äußerst prekären Wirtschaftslage verdient diese Einigung Aufmerksamkeit. (...) Wenn es gelingt, hier wie auch in anderen Branchen durch Flexibilisierung die Lohnkostensteigerung aufzufangen, dann ist dies ein Beitrag zur Stabilisierung der Beschäftigung. Dass vieles andere dazu kommen muss, um denn Industriestandort Deutschland zu erhalten, steht auf einem anderen Blatt.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6400015