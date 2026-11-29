KI-Sorgen halten die Börsen in Atem. Doch JPMorgan erwartet für den S&P 500 bis Ende 2027 mehr als 13 Prozent Plus. Hinter der Prognose steckt eine überraschende These zum jüngsten Rückschlag. Vier Titel stehen im Fokus. Gerade nach dem KI-Abverkauf setzt JPMorgan auf die nächste Aufwärtsbewegung. Der S&P 500 könnte demnach bis Ende 2027 auf 8.200 Punkte steigen. Wie CNBC berichtet, sieht der Marktstratege Dubravko Lakos-Bujas den KI-Superzyklus weiterhin am Anfang. Gegenüber dem ...

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