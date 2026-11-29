Kameras im Orbit und Radarmessungen aus der Tiefe lieferten über die Eiskappe am Mars-Nordpol jahrelang gegensätzliche Werte. Ein Rechenverfahren aus der irdischen Polarforschung löst diesen Widerspruch mit archivierten Sondendaten auf. Freiliegendes Wassereis am Mars-Nordpol enthält unter drei Prozent Staub, wie in einer im Fachjournal npj Space Exploration veröffentlichten Studie zu lesen ist. Frühere Berechnungen veranschlagten für dieselben Eisflächen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.