Kameras im Orbit und Radarmessungen aus der Tiefe lieferten über die Eiskappe am Mars-Nordpol jahrelang gegensätzliche Werte. Ein Rechenverfahren aus der irdischen Polarforschung löst diesen Widerspruch mit archivierten Sondendaten auf. Freiliegendes Wassereis am Mars-Nordpol enthält unter drei Prozent Staub, wie in einer im Fachjournal npj Space Exploration veröffentlichten Studie zu lesen ist. Frühere Berechnungen veranschlagten für dieselben Eisflächen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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