Frankfurt (ots) -Das BSW ist die erste bislang demokratische Kraft, die die Brandmauer gegen die AfD formell einreißt. Sie gibt damit ein falsches Signal an andere Parteien - zuallererst an die CDU, in der ebenfalls ein solcher Dammbruch droht.Das zentrale Argument lautet stets, dass die Brandmauer weder die Radikalität noch die Popularität der AfD aufgehalten habe. Das stimmt, doch ob die Brandmauer dafür die Ursache war, muss bezweifelt werden. In keinem Fall kann die Alternative heißen, die AfD zu hofieren, ihr Mehrheiten zu beschaffen und ihr gar Ministerämter zu überlassen, in denen sie enormen Schaden anrichten kann - man denke nur an ein Bildungs- oder Innenministerium.Nein, niemand, der es verhindern könnte, darf diese AfD an die Schalthebel der Macht gelangen lassen. Handelt das BSW in Magdeburg demnächst anders, wird man die Partei nicht mehr als Kraft aus dem demokratischen Lager ansehen können. Sie wird die Gesellschaft damit weiter spalten. Denn das "S" in BSW steht für Spaltung.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/6400023