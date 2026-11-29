Die Deutsche Telekom-Aktie zeigt sich nach der jüngsten Schwächephase wieder von ihrer freundlichen Seite. Mit einem Wochenschluss bei 27,32 € hat der DAX-Titel wichtige Widerstände zurückerobert und neue Kaufsignale geliefert. Damit bestätigt sich die in meiner Voranalyse vom 23. November favorisierte Erholung nach dem erfolgreichen Test der Unterstützungszone um 26 €. Die Käufer haben somit rechtzeitig reagiert und nehmen nun die nächsten Kursziele ...

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