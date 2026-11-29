ISTANBUL (dpa-AFX) - In der türkischen Metropole Istanbul haben Arbeiter gegen steigende Preise und für Gerechtigkeit demonstriert. Nach Angaben der oppositionellen Tageszeitung "Cumhuriyet" nahmen Tausende an dem Protest auf der asiatischen Seite der Stadt teil. Behörden in der Türkei machen in der Regel keine Angaben zu Teilnehmerzahlen.

Gewerkschaften und zivilgesellschaftliche Organisationen hatten zu dem Protest aufgerufen. Demonstranten hielten Schilder mit der Aufschrift: "Arbeit, Brot, Freiheit" hoch, wie auf Bildern zu sehen war. "Wir kommen kaum über die Runden", sagte der Teilnehmer Fatih Kurt der oppositionsnahen Nachrichtenagentur Anka. "Wir wollen ein humanes Leben."

Die Türkei kämpft mit einer hohen Inflation von zurzeit rund 30 Prozent nach offiziellen Angaben. Die unabhängige Forschungsgruppe Enag bezifferte die Inflation im Oktober sogar auf rund 45 Prozent.

Erst vergangene Woche waren in Istanbul Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Schließung zahlreicher oppositioneller Medien zu demonstrieren./jam/DP/mis