BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Thorsten Frei hält den Gesetzentwurf von Arbeitsminister Alexander Schweitzer zur Rentenreform für unzureichend. "Die Punkte, die der Finanzierung der Reform dienen, hat der Arbeitsminister einfach nach hinten geschoben oder im Referentenentwurf gleich ganz weggelassen", sagte der CDU-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Das ist nicht akzeptabel."

Der SPD-Politiker Schweitzer hatte am Freitag seinen Gesetzentwurf zur Rente vorgelegt. Die abschlagsfreie Frührente nach 45 Versicherungsjahren - ein zentraler Streitpunkt in der schwarz-roten Koalition - soll im Kern erhalten bleiben, aber der Kreis der Berechtigten verkleinert werden. Dies stieß bei der Union umgehend auf Kritik. In den 33 Vorschlägen der Rentenkommission war noch eine Abschaffung der abschlagsfreien Frührente empfohlen worden.

"Knapp sechs Monate nach Vorlage des Vorschlags der Rentenkommission müssen wir jetzt zügig zur Sache kommen", sagte Frei. Die Bürger erwarteten, dass die Regierung "zeitnah einen seriösen Vorschlag ins Parlament bringt, der alle Generationen berücksichtigt und einen fairen Ausgleich zwischen ihnen herstellt"./sku/DP/mis