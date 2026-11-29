Die Nemetschek-Aktie meldet sich nach dem jüngsten Ausverkauf eindrucksvoll zurück. Vom Dienstagstief bei 49,84 € erholte sich der MDAX-Titel bis zum Freitagsschluss bei 55,85 € um rund +12%. Zuvor war die Aktie seit meiner letzten Analyse um rund -23% eingebrochen. Damit setzte sich statt der damals bevorzugten Erholung das bärische Alternativszenario durch, dessen Abwärtsziele sogar unterschritten wurden. Nun zeigen die Käufer wieder Präsenz. Kann ...

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