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Rheinmetall war zuletzt der stärkste DAX-Wert und steht vor seiner saisonal stärksten Phase. Mit einem Vontobel Discount-Zertifikat setze ich darauf - mit Puffer nach unten.

Letzte Woche ging es schneller, als ich selbst gedacht hätte: Am Montagmorgen kam mein NVIDIA Discount-Zertifikat ins Depot, wenige Stunden später war Jensen Huang zurück an der Spitze von NVIDIA, die Aktie sprang massiv nach oben - und ich habe die Position noch am selben Nachmittag mit Gewinn wieder verkauft. Mein Anlagedepot steht damit auf einem neuen Allzeithoch. Dass es sich lohnt, in schwierigen Marktphasen abzuwarten, Gewinne mitzunehmen und bewusst mehr Cash zu halten, hat sich hier einmal mehr gezeigt.

Warum jetzt Rheinmetall

Heute nehme ich ein anderes Papier auf: die Aktie von Rheinmetall. Der Rüstungswert war in der vergangenen Woche der stärkste Wert im DAX. Noch wichtiger ist für mich die Saisonalität: Von Ende November bis etwa Anfang Mai befindet sich Rheinmetall historisch in der stärksten Phase des Jahres - und das bestätigt sich sowohl im sehr langfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt. Genau in diese Phase laufen wir jetzt hinein.

Im Chart sehe ich darunter eine breite Unterstützungszone, an der die Aktie zuletzt wieder nach oben abgeprallt ist. Diese Zone nutze ich für die Wahl meines Produkts.

Discount-Zertifikat statt Hebel

Ich setze den Trade nicht über ein Hebelprodukt um, sondern über ein Discount-Zertifikat von Vontobel mit der WKN BE418A. Den Cap habe ich bewusst am unteren Rand der Unterstützungszone gewählt und damit deutlich unter dem aktuellen Kurs. Der Charme: Die Aktie kann seitwärts laufen, steigen oder sogar spürbar fallen - solange sie am Bewertungstag über dem Cap notiert, gibt es die maximale Auszahlung. Liegt sie darunter, wird bei diesem Produkt die Aktie geliefert. Im Gegenzug ist die Teilhabe an Kursgewinnen oberhalb des Caps begrenzt.

Wichtig ist mir auch hier: Ich muss das Papier nicht bis zum Laufzeitende halten. Entwickelt sich die Position schnell positiv - oder bricht die Aktie stark ein und ich möchte lieber raus -, kann ich jederzeit verkaufen. Wie bei NVIDIA versuche ich, mir eine starke Phase herauszuschneiden und dann wieder auszusteigen. Die Position ist bewusst klein gewichtet, die Order liegt bereits im Markt.

Im Depot laufen außerdem weiterhin meine Zertifikate auf den DAX und auf Intel. Wie sich die einzelnen Positionen entwickelt haben, wie ich das Rheinmetall-Zertifikat ausgewählt habe und wie die Order aussieht, zeige ich im Video-Update.

? Das vollständige Anlagedepot-Update im Video: Bester DAX-Wert der Woche: Mein Einstieg bei Rheinmetall

Enthaltene Werte: DE0007030009,DE000BE418A8