Die Auseinandersetzung zwischen Apple und OpenAI um den angeblichen Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen zur Hardware-Entwicklung ist eskaliert. Nach Apples Klage im Juli 2026 hat der ChatGPT-Anbieter jetzt Gegenklage eingereicht. Am 10. Juli 2026 hatte Apple vor dem Bundesgericht in Nordkalifornien Klage gegen OpenAI eingereicht. Der Vorwurf lautet auf Geheimnisdiebstahl, um die Entwicklung eines eigenen KI-Geräts voranzutreiben. Zusätzlich zur Übernahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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