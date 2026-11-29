Die Auseinandersetzung zwischen Apple und OpenAI um den angeblichen Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen zur Hardware-Entwicklung ist eskaliert. Nach Apples Klage im Juli 2026 hat der ChatGPT-Anbieter jetzt Gegenklage eingereicht. Am 10. Juli 2026 hatte Apple vor dem Bundesgericht in Nordkalifornien Klage gegen OpenAI eingereicht. Der Vorwurf lautet auf Geheimnisdiebstahl, um die Entwicklung eines eigenen KI-Geräts voranzutreiben. Zusätzlich zur Übernahme ...

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