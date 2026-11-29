Debatten über künstliche Intelligenz drehen sich vor allem um Bürojobs, Texte und Softwareentwicklung. Körperliche Schwerstarbeit im Freien gilt gemeinhin als geschützt vor Algorithmen. Jetzt hat die Software auch raue Industrieanlagen erreicht. Auf den Ölfeldern im Südwesten der USA verdrängen Automatisierung und künstliche Intelligenz zunehmend klassische Knochenjobs, wie die Londoner Financial Times berichtet. Laut Arbeiter:innen auf den Anlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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