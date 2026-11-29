Mehrere Entwickler:innen werfen Anthropic vor, den KI-Chatbot Claude so trainiert zu haben, dass dieser bestimmte Projekte sabotiert. Der KI-Anbieter widerspricht den Vorwürfen, muss aber in einem anderen Bereich einen Fehler einräumen. Über das Thanksgiving-Wochenende in den USA haben sich in Foren und auf Social Media Berichte von Entwickler:innen gehäuft, nach denen der KI-Chatbot Claude bestimmte Projekte sabotiere. Der Vorwurf: Anthropic habe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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