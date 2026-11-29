Hinter der Aktie des deutschen Softwarekonzerns liegen turbulente Handelstage. Einem dramatischen Abverkauf folgte eine bislang wenig überzeugende Erholung. Aktuell steht der Kursbereich um 195 Euro im Fokus. Anleger sind alarmiert. Gelingt es der SAP-Aktie, die Erholung voranzutreiben oder fällt der Vorstoß in sich zusammen? Der jüngste Kursanstieg ist nach dem vorherigen Kursrückgang zwar wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen, doch überzeugend ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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