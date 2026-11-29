KIEW (dpa-AFX) - Neue russische Angriffe gegen ukrainische Städte haben im Tagesverlauf weitere Todesopfer und Verletzte gefordert. In Winnyzja starben nach offiziellen Angaben zwei Bewohner beim Einschlag einer Kampfdrohne. Eine weitere Person sei verletzt worden, teilte die regionale Militärverwalterin Natalja Sabolotna auf Telegram mit.

Am Abend schlug eine Drohne in ein mehrstöckiges Wohngebäude in Dnipro ein. Dabei starb nach Angaben von Militärverwalter Oleksander Hanscha ein Bewohner. Mehrere Menschen seien verletzt worden.

In der ostukrainischen Großstadt Charkiw und Umgebung wurden 13 Menschen bei russischen Angriffen verletzt. Wie Bürgermeister Ihor Terechow und die Ermittlungsbehörden auf Telegram mitteilten, wurden elf Menschen allein bei einem Raketenangriff auf die Industriezone dort verletzt, darunter zwei Kinder. Weitere zwei Personen wurden bei einem Angriff auf einen Vorort verletzt.

Aus Riwne im Nordwesten der Ukraine wurden 13 teils schwer Verletzte durch einen russischen Drohnenangriff gemeldet. Weitere Details nannte Militärverwalter Olexander Kowal nicht./cha/DP/zb