NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Dies schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Sonntag vorliegenden Studie mit Blick auf die jüngsten Bestellungen aus China und Malaysia bei dem Flugzeigbauer./mis/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 04:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US0970231058
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 04:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US0970231058
© 2026 dpa-AFX-Analyser