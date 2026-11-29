NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Sheila Kahyaoglu zeigte in einer am Sonntag vorliegenden Studie positiv mit Blick auf Rückfragen von Investoren, ob SpaceX die Preise im Verkauf von Rechenleistung in Datenzentren hoch halten könne. Zudem seien Rechenzentrem im Weltall kein wesentlicher Teil der Investmentthese bis 2030./mis/rob



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 14:49 / P.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2026 / 10:00 / A.M.



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 14:49 / P.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2026 / 10:00 / A.M.



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US84615Q1031





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