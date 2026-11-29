Von Industriegasen über Infrastrukturstoffe bis zu Rechenzentren!

Grundstoffe sind das physische Rückgrat der Realwirtschaft - und genau diese Eigenschaft verschafft Aktien aus diesem Sektor immer wieder Rückenwind, wenn Kapital zwischen Wachstums- und Substanzwerten rotiert.

Basic Materials melden sich mit bemerkenswerter Widerstandskraft zurück: Viele Titel des Sektors haben ihre jüngsten Konsolidierungsphasen charttechnisch sauber abgearbeitet und testen nun wieder wichtige Marken oder frühere Hochpunkte. Hinter den Kursbewegungen stehen ganz unterschiedliche Geschichten - von hoher Preissetzungsmacht und Portfoliobereinigungen bis hin zu robusten Quartalszahlen. Ein Blick auf die Charts und die fundamentalen Treiber zeigt, welche Werte aktuell besonders spannend positioniert sind.

Ecolab (ECL)

Die Story: Ecolab ist Weltmarktführer für Wasseraufbereitung, Reinigung und Hygiene-Lösungen. Ein enormer struktureller Wachstumstreiber ist aktuell das Geschäft mit Kühl- und Wassermanagementsystemen für energie- und wasserintensive KI-Rechenzentren sowie die Mikroelektronik. Ende Oktober 2026 präsentierte Ecolab robuste Q3-Zahlen mit einem Umsatzplus von 12,7 % auf 4,69 Mrd. USD und einem Gewinn je Aktie von 2,18 USD (im Rahmen der Erwartungen). Die hohe Preissetzungsmacht und wiederkehrende Service-Umsätze machen den Titel zu einem klassischen Qualitäts- und Dauerläufer-Investment.

Chart-Check: Seit dem September-Tief (ca. 268 USD) befindet sich die Aktie in einem intakten Aufwärtstrend, wobei der EMA 20 zuverlässig über dem EMA 50 verläuft. Der Rücksetzer Mitte November fand im Bereich der 50-Tagelinie Käufer. Der Kurs steht nun unmittelbar vor dem Ausbruch über das bisherige Verlaufshoch vom November bei ca. 318,50 USD. Ein Tagesschlusskurs darüber würde ein prozyklisches Kaufsignal generieren. Nach unten ist die Aktie durch die EMAs 20 / 50 gut abgesichert.

Martin Marietta Materials (MLM)

Die Story: Martin Marietta ist einer der führenden US-Produzenten von Zuschlagstoffen (Schotter, Sand, Kies) sowie Zement und Spezialmaterialien - unverzichtbare Grundstoffe für den Straßen-, Infrastruktur- und Gewerbebau. Am 4. November 2026 meldete MLM ein Rekord-Q3 (bereinigtes EBITDA: 808 Mio. USD, +17 % zum Vorjahr; bereinigtes EPS: 5,47 USD). Zwar zeigte sich die organische Nachfrage etwas verhaltener, doch erfolgreiche Zukäufe und operative Effizienzsteigerungen trieben das Ergebnis und veranlassten das Management zur Aktualisierung der Gesamtjahresprognose.

Chart-Check: Nach einer mehrmonatigen Korrektur von Juni (Hoch über 640 USD) bis Mitte Oktober (Tief bei ca. 465 USD) hat die Aktie eine Bodenbildung abgeschlossen. Ende Oktober erfolgte der dynamische Ausbruch über beide gleitenden Durchschnitte. Nach dem Anstieg bis ca. 571 USD Anfang November konsolidierte die Aktie. Zuletzt drehte der Kurs mit starken grünen Kerzen wieder nach oben ab. Der nächste markante Widerstand liegt am November-Hoch bei rund 571 USD, darüber wartet der Bereich um 605 USD. Solange die Zone um 515 bis 520 USD hält (EMA 20 / 50), bleibt das kurz- bis mittelfristige Bild bullisch.

International Flavors & Fragrances (IFF)

Die Story: IFF (Aromen, Duftstoffe, Biowissenschaften) befindet sich mitten in einer strategischen Transformation zum Schuldenabbau und zur Margensteigerung. Der Verkauf der Sparte Food Ingredients schreitet planmäßig voran und soll bis Ende Q2 2027 abgeschlossen sein. Anfang November 2026 überzeugte IFF im 3. Quartal operativ: Währungsbereinigt wuchs der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 5 % (bereinigtes EPS: 0,83 USD gegenüber 0,81 USD erwartet). Zudem hob das Management das untere Ende der Jahresprognose an und schloss ein Aktienrückkaufprogramm über 500 Mio. USD ab.

Chart-Check: Der Chart zeigt ein insgesamt konstruktives, aber volatiles Bild. Nach einem starken Lauf im Oktober / Anfang November bis auf über 95 USD folgte (rund um die Quartalszahlen) ein scharfer Abverkauf bis unter die gleitenden Durchschnitte auf rund 78,50 USD. Die Bullen haben das Ruder in den letzten Handelstagen jedoch wieder übernommen. Mit kräftigen grünen Tageskerzen wurde sowohl der EMA 20 als auch der EMA 50 zurückerobert. Kann sich der Kurs nachhaltig über 86,00 USD etablieren, wäre der Weg in Richtung 90-95 USD wieder frei. Fällt die Aktie hingegen unter den EMA 20, droht ein erneuter Test der November-Tiefs.

Linde (LIN)

Die Story: Linde ist der weltgrößte Industriegase-Konzern. Durch langfristige Abnahmeverträge und lokale Pipeline-Infrastrukturen verfügt das Unternehmen über einen enormen Burggraben und hohe Preissetzungsmacht. Ende Oktober 2026 legte Linde solide Zahlen für das dritte Quartal vor (Nettogewinn: 1,69 Mrd. USD, verwässertes EPS: 3,66 USD). Wachstumstreiber bleiben neben dem klassischen Industriegeschäft vor allem Großprojekte im Bereich sauberer Wasserstoff, Dekarbonisierung sowie die Belieferung der Halbleiter- und Elektronikindustrie.

Chart-Check: Nach einem deutlichen Rücksetzer im Spätsommer (Tief im Bereich um 455 USD Mitte September) hat Linde eine lehrbuchmäßige Wende vollzogen. Sowohl der EMA 20 als auch der EMA 50 sind klar aufwärtsgerichtet, wobei der EMA 20 Anfang Oktober ein bullisches Crossover vollzogen hat. Der Rücksetzer Mitte November fand exakt an der EMA 50-Linie (rund 500-503 USD) Halt. Von dort aus startete eine dynamische Kaufwelle, die den Kurs zuletzt wieder über den EMA 20 und auf ein neues Verlaufshoch bei 531,77 USD katapultierte. Auf der Oberseite wartet nun die Widerstandszone des Juli-Hochs bei 545-548 USD. Auf der Unterseite dient der Bereich um 517 USD (EMA 20) als erste Unterstützung.

Tagescharts vom 27.11.2026, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 29.11.2026

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