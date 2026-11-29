PALM BEACH (dpa-AFX) - US-Vizepräsident JD Vance hat Präsident Donald Trump überraschend in Florida besucht. Die beiden hätten am Sonntagmorgen (Ortszeit) gemeinsam eine Runde Golf gespielt, teilte ein Beamter des Weißen Hauses mit.

Trump verbrachte das Thanksgiving-Wochenende in seiner Privatresidenz Mar-a-Lago in Florida. Dass der US-Präsident sein Wochenende dort verbringt und es auch zum Golfen nutzt, ist nicht ungewöhnlich. Der Besuch des Vizepräsidenten sorgt dagegen für Aufmerksamkeit - auch weil der Anlass dafür zunächst unklar blieb.

Trump machte auf Reporterfragen bei seiner Rückkehr zum Weißen Haus keine konkreten Angaben dazu, worüber er sich mit Vance ausgetauscht hat. Man habe sich über "allgemeine Dinge" unterhalten, sagte er. Um eine mögliche Kandidatur von Vance bei der kommenden Präsidentschaftswahl 2028 sei es nicht gegangen, erklärte Trump auf Nachfrage.

Laut der "Washington Post" hatte Vance Trump zuletzt unmittelbar vor dem US-Angriff auf Venezuela in dessen Golfclub in Florida besucht, bei dem die USA Anfang des Jahres den damaligen Machthaber Nicolás Maduro gefangen genommen hatten./fsp/DP/zb