MOSKAU (dpa-AFX) - Der russische Außenminister Sergej Lawrow sieht Europa als alleinigen Schuldigen für den Ukraine-Krieg. In einem Kommentar für die Zeitung "Wedomosti" behauptet Lawrow, dass Europa die Ukraine schon seit ihrer Unabhängigkeit 1991 als "antirussischen Brückenkopf" betrachte. Er warf Europa vor, die Majdan-Proteste 2013 (bis 2014) angestachelt zu haben, später habe Europa zum Scheitern des von Moskau angestoßenen Minsker-Abkommens zur friedlichen Regulierung des Donbass-Konflikts beigetragen. "Wären die Vereinbarungen aus Minsk mit Leben erfüllt worden, wäre die Ukraine innerhalb ihrer Grenzen von 1991 geblieben - ohne die Krim und Sewastopol, natürlich."

Nun aber dränge sich Europa an den Verhandlungstisch der Ukraine, Russland und der USA. "Sie versuchen, noch auf den letzten, gerade abfahrenden Zug aufzuspringen", schrieb Lawrow. Doch sollten die Europäer vorher ihre Ziele deklarieren. "Wenn es aber darum geht, den öffentlich verkündeten Kurs der bedingungslosen Unterstützung der Kiewer Neonazis fortzusetzen und den auf Initiative der US-Regierung begonnenen Verhandlungsprozess zu untergraben, dann zeugt diese Art von "Megafon-Diplomatie" lediglich davon, dass die Europäer die Eskalationsstufen des Konflikts auch weiterhin erhöhen wollen."

Russland führt seit fast fünf Jahren einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Lawrow vertrat die Auffassung, dass in Europa ein bewaffneter Konflikt mit Russland in den nächsten drei bis fünf Jahren offen vorhergesagt werde. "Das ist völliger Wahnsinn", sagte Lawrow. Kremlchef Wladimir Putin habe wiederholt betont, dass Russland niemanden bedrohe und niemanden anzugreifen beabsichtige. Auf direkte Aggression werde man jedoch reagieren. "Und dann werde der Krieg ein anderer sein - ein sehr kurzer."

Doch mit den steigenden Militärausgaben "und der Umstellung auf Kriegswirtschaft" würden Ausgaben für andere wichtige Bereiche gekürzt. Das führe im Westen zu steigenden Preisen und zunehmender Arbeitslosigkeit. "Die europäischen Strategen bestrafen sich selbst - oder genauer gesagt: ihre eigenen Bürger."/cha/DP/zb