Zollikofen / Frankfurt - T-Systems und Microsoft gehen eine strategische Partnerschaft ein, um Public Cloud Services auf vier Feldern voranzutreiben: SAP-Anwendungen, Managed Services auf Microsoft Azure und Microsoft 365, digitale Lösungen mit künstlicher Intelligenz (AI) und Mixed Reality sowie Internet of Things (IoT). In einem ersten Schritt werden beide Unternehmen ihre Zusammenarbeit im Bereich IoT intensivieren, wie Telekom-Vorstand und T-Systems-CEO Adel Al-Saleh und Microsoft Executive Vice President Jean-Philippe Courtois am Montag auf der Hannover Messe ankündigten.

«Einer der zentralen Bausteine bei der Neuaufstellung von T-Systems ist unsere Strategie 'Public Cloud first'.», erläuterte Al-Saleh. «Umso mehr freue ich mich, dass wir unsere langjährig bewährte Partnerschaft mit Microsoft ausbauen und unsere Stärken als Service Provider für die europäische Industrie einerseits und global skalierender Cloud-Anbieter andererseits kombinieren können.»

Courtois erklärte: «Wir bieten mit Microsoft Azure eine global skalierbare und vertrauenswürdige Cloud-Infrastruktur kombiniert mit der Leistungsfähigkeit intelligenter Daten- und KI-Dienste. Dazu kommt die langjährige Exzellenz von T-Systems im operativen Geschäft, die auf die individuellen Kundenbedürfnisse ...

