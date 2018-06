Oxford, England (ots/PRNewswire) -



Laut einem Sonderbericht in der Financial Times von April 2018 ist



Smart Garden Products eines der wachstumsstärksten Unternehmen in Europa.



Smart Garden Products Ltd ist überaus stolz auf seine Erwähnung in FT 1000, ein Sonderbericht zu den europäischen Unternehmen, die zwischen 2013 und 2016 das stärkste prozentuale Umsatzwachstum erzielt haben*.Neben 156 weiteren Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich ist Smart Garden Products der einzige Vertreter seines Landes im Bereich Gebrauchsgüter, was Gartenprodukte einschließt. Mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 36,5 %, einem absoluten Umsatzwachstum von 154 % und Umsatzerlösen von über 30 Mio. £ im Jahr 2016 belegte Smart Garden Platz 953 unter den 1000 europäischen Top-Unternehmen.



Geschäftsführer Jonathan Stobart sagte: "Dies ist ein grandioser Erfolg, insbesondere vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Unsicherheit der vergangenen Jahre und dem bevorstehenden Brexit. Wir ließen uns nie entmutigen und haben uns weiterhin ambitionierte Ziele gesteckt. Nicht nur haben wir diese Ziele erreicht, sondern unsere höchsten Erwartungen übertroffen. Mein Dank gilt all unseren Kunden, die uns in den zurückliegenden Jahren die Treue gehalten haben, und natürlich auch unserer tollen Belegschaft in der Verwaltung, dem Lager und den ausländischen Standorten. Mit ihrer harten Arbeit haben sie maßgeblich zum dynamischen Unternehmenswachstum beigetragen. Jetzt geht es darum, dieses Wachstum nachhaltig zu gestalten."



Um es auf die Liste der wachstumsstärksten Unternehmen in Europa zu schaffen, muss ein Unternehmen die folgenden Kriterien erfüllen:



- Mindestumsatz 100.000 £ für 2013 - Mindestumsatz 1,5 Mio. £ für 2016 - Primär organisches Umsatzwachstum zwischen 2013 und 2016



Smart Garden Products hat sein rapides Wachstum seit 2016 fortgesetzt, gestützt auf steigende Nachfrage nach seinem Bestandsangebot und neuen Produktgruppen.



*2017 ist nicht erfasst, da Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung u. U. ihre Zahlen für 2017 noch nicht eingereicht haben



Weitere Informationen zum attraktiven Produktangebot von Smart Garden finden Sie unter: http://www.sgpuk.com



