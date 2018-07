Mailand (ots/PRNewswire) -



Giorgetti verfolgt weiterhin seine Wachstumsstrategie im Objektbereich und gibt seine 100-prozentige Übernahme von Battaglia Interior Contractors bekannt. Das historische italienische Unternehmen, spezialisiert auf Inneneinrichtungen von Häusern, Hotels, Einzelhandel und der nautischen Industrie, bietet Giorgetti einen Weg, auf immer effektivere Art und Weise auf den Bedarf an Komplettlösungen zu reagieren. Im Jahr 1973 in Misinto, Brianza, von Salvatore Battaglia als kunsthandwerkliche Werkstatt für maßgefertigte Möbel gegründet, ist das Unternehmen nach fast vierzig Jahren zu einem modernen, technologischen Hersteller avanciert, der weiterhin Individualisierung und das Streben nach dem höchsten Qualitätsstandard als seine Stärken verfolgt. Battaglia hat beeindruckende Designs für Hotels in Paris, New York, Venedig und Mailand sowie die Schweiz und Griechenland geschaffen; nicht weniger beeindruckend sind seine Entwürfe für den Einzelhandel, dank Projekten, die für berühmte internationale Marken wie Dolce & Gabbana, Gucci, Brioni, DSquared2 und Dior durchgeführt wurden.



"Für Giorgetti bedeutet diese Übernahme eine außergewöhnliche Wachstumsmöglichkeit im Objektbereich, was unser 120-jähriges Jubiläum noch spezieller macht und perfekt zu unsere Strategie passt, Giorgetti zu einer Marke zu machen, die Raum um Produkte herum entwerfen und einzigartige individuelle Interieurs schaffen kann. Es ist unser Plan, einen klaren Unterschied zwischen den Identitäten der beiden Marken beizubehalten, die dieselben starken, grundlegenden Werte teilen - die beste Qualität für Materialien und Ausführung zu gewährleisten, minutiöse Aufmerksamkeit für Details und originelles Design, das nie gewöhnlich ist - und wir möchten deutliche Synergien zwischen den beiden Marken schaffen. Durch einem Austausch von Fertigkeiten wird Giorgetti es außerdem Battaglia ermöglichen, internationale Märkte zu erobern, besonders in den geografische Gebieten, in denen "Made in Italy" ein unbestrittenes Zeichen von Qualität und Stil bedeutet. Giorgetti hat in der Tat eine zunehmende Präsenz auf ausländischen Märkten, die weiter durch die unmittelbar bevorstehende Eröffnung der neuen Monobrand-Outlets in Paris und Nordamerika verstärkt werden, mit zwei Monobrands, von denen sich eine Los Angeles befinden wird", sagte Giovanni del Vecchio, Managing Director von Giorgetti.



Giorgettis Vision von Exzellenz, die sich auf feinste Materialien, handwerkliche Aufmerksamkeit für Details und die Erschaffung einer zeitlosen Ästhetik konzentriert, wird von Battaglia Interior Contractors geteilt, das anspruchsvolle Interieur-Lösungen für große Wohnbereiche anbietet, die den Wert von Design "Made in Italy" demonstrieren, und dies auch in Bezug auf komplexe, maßgefertigte Designs im industriellen Maßstab, für die neben dem Innendesign ein architektonisches Fachwissen erforderlich ist.



