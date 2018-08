DocCheck AG: Berufung einer kaufmännischen Leitung in die Geschäftsführung des DocCheck Shops DGAP-News: DocCheck AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie DocCheck AG: Berufung einer kaufmännischen Leitung in die Geschäftsführung des DocCheck Shops 30.08.2018 / 15:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DocCheck Gruppe (ISIN DE000A1A6WE6) gibt die Bestellung eines zweiten Geschäftsführers ihrer Beteiligung, der DocCheck Medizinbedarf und Logistik GmbH, bekannt. Christine Irmler ist ab dem 1. September 2018 als Geschäftsführerin für die kaufmännische Leitung des Shops verantwortlich. Irmler begleitet als Head of Group Accounting der DocCheck AG bereits seit September 2013 die kaufmännischen Prozesse der Holding. Als Geschäftsführerin unterstützt sie den Gesellschafter und Geschäftsführer, Helmut Rieger, nun in kaufmännischen Belangen. Kontakt: DocCheck AG Tanja Mumme Leiterin Corporate Communications Vogelsanger Str. 66 D - 50823 Köln fon: +49(0)221 92053-139 fax: +49(0)221 92053-133 mailto:tanja.mumme@doccheck.com home:www.doccheck.ag 30.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DocCheck AG Vogelsanger Str. 66 50823 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 92053-100 Fax: +49 (0)221 92053-133 E-Mail: ir@doccheck.com Internet: www.doccheck.ag ISIN: DE000A1A6WE6 WKN: A1A6WE Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 719197 30.08.2018

